«СИБИРЬ – регион, устремлённый в будущее»

АЛИМПИЕВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Оглавление

Введение …………………………………………………………………………………………….. 3

1 глава. Место Сибири в экономике России ………………………………………… 4

2 глава. Деятельность дореволюционных сибирских предпринимателей 7

3 глава. Вклад В.М. Конозакова в развитие Каргатского района Новоси-бирской области …………………………………………………………………………………… 11

Заключение ………………………………………………………………………………………. 15

Список литературы …………………………………………………………………………… 16

Введение

Сибирь представляет неотъемлемую часть России, уровень развития которой непосредственно оказывает влияние на состояние страны в целом. Отдалённая от исторически развитого европейского региона страны, она раз-вивалась медленней, не будучи включённой в единый народнохозяйственный комплекс страны. Для достижения необходимых темпов развития ей необхо-димы государственное внимание, трудовые, финансовые ресурсы, образова-тельная и научная система, надёжная транспортная и информационная связь.

В Сибирь шли и ехали люди разной национальности, но здесь, воспи-тываемые суровой природой, они становились сибиряками, бесстрашными, крепкими, неутомимыми.

В работе показаны объективные условия состояния региона до 19 в., его развитие в период заселения после крестьянской реформы, строительства Транссибирской магистрали и в настоящее время. Главное богатство Сибири – это люди, которые способны и готовы на подвиг во имя России.

Цель: показать преемственность благотворительной деятельности предпринимателей Сибири.

Задачи:

1. Описать историческое место Сибири в экономике России;

2. Сделать обзор благотворительной деятельности дореволюционных предпринимателей;

3. Рассмотреть деятельность современного мецената Новосибирской области

Исследование базируется на материалах из следующих источниках: «Деловая элита старой Сибири», «Историческая Энциклопедия Сиби-ри», «Новосибирск. 100 лет. События. Люди», справочной литературе, современных периодических изданиях.

Место Сибири в экономике России

В настоящее время не приходится доказывать, что сбывается предска-зание великого М.В. Ломоносова, что «могущество российское прирастать будет Сибирью».

В течение трёхсот лет землепроходцы знакомились с этой новой терри-торией, присоединяемой к России с конца 16 века. Долгое время Сибирь рас-сматривалась правителями как неиссякаемый источник пополнения россий-ской казны «мягким золотом» (драгоценной пушниной), за которым туда по-сылались военно-торговые отряды. С этой целью Сибирь надёжно соединя-лась с Европейской частью страны протянувшимся на тысячи вёрст Москов-ским (Сибирским) трактом. По нему следовали служилые люди, везли казён-ные грузы и почту, ехали чиновники по государственной надобности, а также учёные и путешественники. Интенсивно пользовались трактом торговцы, двигались переселенцы, ссыльные, осуждённые. [1, стб. 565-567]. Это побу-дило на тракте в определённых местах, создавать «опорные пункты» – остро-ги, в которых размещались воинские отряды и другие служилые люди для защиты тракта и поддержания его в добротном состоянии. В местах, благо-приятных для отдыха, были созданы «станции».

Остроги и станции послужили прообразом многих городов. К концу 18 века в Сибири уже существовали крупные города – Омск, Тобольск, Томск, Тюмень, Иркутск, Чита и другие.

Открытие в горах Алтая залежей серебра, меди и других важных по-лезных ископаемых изменило взгляд правительства на сибирское богатство. «В сибирских земных недрах пространно и богато царствует натура… но ис-кать сокровищ некому», – писал М.В. Ломоносов, добавляя с горечью: «ме-таллы и минералы сами на двор не придут; они требуют глаз и рук к своему поиску» [2, c. 261]. Малолюдство и бездорожье сдерживало развитие Сибири.

Возникновение горной промышленности в Сибири связано с именем А. Демидова, создавшем в 1725 г. на Алтае Колывано-Воскресенский рудник и при нём медеплавильный завод. Проблему обеспечения производства необ-ходимой рабочей силой Демидову решать не приходилось: он переселял в Сибирь заводских крестьян, приписанных к его уральским заводам. Кроме того, Колывано-Воскресенскому заводу в 1736 г. отдали «навечно» всех пришлых, обучившихся плавильному мастерству [3. с. 473].

В 19 веке слухи о богатой Сибири вызвали самовольное переселение, увеличившееся после отмены крепостного права. Крестьяне шли на свой страх и риск. Путь за Урал был труден, двигались они большими группами, а когда доходили до понравившегося им места, селились вместе, образуя об-щину, перераставшую в посёлок. Так, постепенно, за Уралом осваивались степные, лесостепные земли и участки, прилегающие к тайге. При этом не следовало забывать, что там живут коренные народы, и с ними необходимо было считаться.

Мысль о соединении Европейской России и Сибири более удобным, чем тракт, транспортным путём, имеющем важное значение и в политиче-ском отношении, высказывалась ещё в середине 19 в., но реально к её осу-ществлению приступил С.Ю. Витте, которого император Александр III назначил в 1892 г. министром путей сообщения. Руководящей идеей Витте было обеспечение и укрепление могущества России, подъём её величия. По-стройка дороги, обеспечив колонизацию обширных плодородных и богатых минеральным сырьём пространств Сибири, будет способствовать, по его мнению, оживлению не только района рельсовой линии, но и прилегающей к ней территории.

Основой экономики Сибири, в отличие от европейского региона, объ-ективно являлось натуральное производство. Сюда шли крестьяне, обладав-шие умением заниматься земледелием и скотоводством. Из полученных продуктов они изготавливали необходимые семье предметы потребления. В Сибири они стали охотиться на пушных зверей, из меха которых шили одеж-ду. (Будучи в ссылке в Илимском остроге, А.Н. Радищев с удивлением заме-тил, что здесь дети и взрослые носят шубы из дорогущих, по его мнению, мехов.)

Господство в Сибири промыслового и натурального хозяйства обу-словливалось редким расселением. Расстояние между соседними освоенными участками, были весьма значительными. Для товарного производства, осно-ванного на разделении труда и контактном обмене, оно служило серьёзным препятствием. Необходим был катализатор, способный придать ускорение экономическому развитию Сибири.

Витте понимал, что уже само строительство Транссибирской магистра-ли будет этому способствовать. Прокладка железнодорожного полотна тре-бует много леса для шпал и других нужд. Появится работа у жителей близ-лежащих деревень: лесорубов, плотников, возчиков. Строителям магистрали ежедневно необходимо продовольствие, а также, требуется соответствующая одежда, обувь. Это значит, что в регионе увеличится производство сельско-хозяйственных продуктов и их переработка.

Деятельность дореволюционных сибирских предпринимателей

Из всех западно-сибирских губерний Томская оказалась самой заселён-ной. Из среды переселенцев выделились предприимчивые крестьяне, оце-нившие новые экономические возможности. Они занимались не только хле-бопашеством и скотоводством, но и торговлей, сплавляя хлеб по Томи, Оби и Иртышу в Сургут, Тобольск, Берёзов. Из таких «крестьян» выросли сотни сибирских купеческих фамилий, владельцев промышленных предприятий и торговых заведений. Они держали в своих руках торговлю, скупку сельско-хозяйственных товаров и пушнины. В их руках был и транспорт – постоялые дворы, лошади, речные суда и другие транспортные средства.

Ведущее значение получила переработка сельскохозяйственных про-дуктов: мукомольное дело, винокурение, овчинно-шубное и кожевенное про-изводство.

В находящемся на пересечении Транссибирской магистрали и Оби Но-вониколаевске, работали крупные мукомольные предприятия: компания «Сибирский мукомол», «Южно-Алтайская мукомольная компания», фирмы И.М. Луканина, Е.Ф. Токовинина, «Новониколаевское мукомольное товари-щество» и др., выпускавшие до семи сортов муки. За высокое качество муки «Новониколаевское мукомольное товарищество» в 1907 г. на Брюссельской международной выставке получило Большую Золотую медаль. [4. с.78] Можно сказать, что Новониколаевск прославился производством муки, на которое приходилось 70% продукции, производимой в городе.

Не отставали от новониколаевцев и бердские производители. Так, том-ский купец 2-й гильдии В.А. Горохов, проживавший в Бердске, в 1903 г. ор-ганизовал торговый дом «В.А. Горохов» с капиталом 100 тыс. руб. Установив паровой двигатель, он соорудил для доставки зерна подвесную канатную до-рогу. В 1907 г. на крупчатой мельнице наследников Горохова работали 35 человек, перерабатывая до 5,5 тыс. пудов зерна в сутки. Отличавшаяся высо-ким качеством бердская мука, охотно покупалась. Не вызывает удивления, что в 1909 г. на Первой Всероссийской выставке Гороховы из 113 фирм-участниц получили за свою крупчатку малую золотую медаль.

В.А. Горохов отличался предприимчивостью, умением видеть и разви-вать перспективные отрасли. Отходы мельничного производства он исполь-зовал для откорма стада, создал колбасное производство, продавая готовую продукцию в специализированных магазинах. Оказался он и среди пионеров сибирского маслоделия, сам работая на заводе мастером.

Имея большие доходы, Гороховы занимались меценатством, вкладывая деньги в культуру и образование. 1 июля 1903 г. при гороховской мельнице было открыто ремесленное училище. В 1910 г. в нём обучались столярному и слесарному делу 35 подростков. На средства Горохова содержалось частное училище Министерства народного просвещения, в котором обучались 110 человек. При его финансовой поддержке в Бердске была открыта бесплатная библиотека. Для неё построили большое здание с театральным залом, в кото-ром устраивались благотворительные спектакли в пользу бедных учеников. Ещё в 1896 г. Горохов открыл колонию для бедных детей, где содержались 20 девочек.

В 1895 г. на собрании жителей Новониколаевска Горохова включили в качестве казначея в комитет по постройке собора Александра Невского, строившегося на средства фонда Александра III и пожертвования жителей.

В годы Первой мировой войны Гороховы заняли видное место в сибир-ской торговле хлебом [6. с. 420-421].

Возникновением современной фабричной индустрии Каинск обязан Ерофеевым. Самым крупным детищем предприимчивого купца Венедикта Ерофеева стал винокуренный завод. Спирт в Сибири изготавливали из пше-ницы. Кроме винокуренного, Венедикт Петрович построил пивоваренный за-вод и паровую крупчатную мельницу. Он вёл торговлю водкой, керосином, чаем и сахаром.

Занимаясь благотворительность, В. Ерофеев в течение 25 лет возглав-лял попечительский совет при Каинской женской прогимназии. На свои средства он построил для прогимназии каменный дом. Он постоянно выделял деньги на её содержание и на помощь бедным гимназисткам.

В целом, деятельность семьи Ерофеевых способствовала развитию промышленности г. Каинска. [5. С.93]

Среди купечества особенно выделялся крупный купец Жернаков, до-полнивший хлебную торговлю продажей других товаров. Он открыл лавки для торговли промышленными товарами в 1880 г. в Бердске, а чуть позже – в с. Ордынском. Когда развернулось строительство моста через Обь, Жернаков одним из первых переселился поближе к транссибирской магистрали.

Вблизи будущего Новониколаевска ещё только рубили лес, а Жернаков уже выбрал место в устье р. Каменки для строительства магазина. Он оказал-ся в начале будущего Николаевского (Красного) проспекта. С самого начала формирования города Евграф Жернаков активно участвовал в его обще-ственной жизни. Он входил в состав комитета строительства собора Алек-сандра Невского.

Занимаясь хлеботорговлей, Жернаковы имели и мукомольные пред-приятия. Их мука отличалась высоким качеством: на Первой Всероссийской выставке в 1909 г. фирма Жернаковых получила за неё большую серебряную медаль. Фирма имела также заводы, пароходы, магазины, в которых торгова-ли промышленными, галантерейными и ювелирными товарами.

В годы Первой мировой войны прибыли торговцев хлебом значитель-но возросли. После смерти Е.А. Жернакова в январе 1917 г., наследники лик-видировали предприятие. [6. с. 551]

Новониколаевск получил статус города в 1903 г. Удобное местополо-жение посёлка на пересечении Оби и железной дороги способствовало воз-никновению и развитию товарных связей. Посёлок быстро рос, обгоняя близ-лежащие старые сибирские города, такие как Колывань и Каинск. Став безу-ездным городом, он быстро превращался в торговотранспортный центр За-падной Сибири. Он получал для дальнейшей отправки по железной дороге зерно, сливочное масло, различную сельскохозяйственную продукцию, под-возимую водным и гужевым транспортом.

Значительную часть прибывавших по воде грузов представляло зерно и мука из Барнаула, Бийска, Камня. Здесь шла не только перегрузка зерна с речного транспорта на железнодорожный, но и его переработка на мельницах Новониколаевска.

Вклад В.М. Конозакова в развитие Каргатского района Но-восибирской области

Первая мировая война, глубокая экономическая разруха, политический хаос вызвали стремительный рост числа граждан, нуждавшихся в поддержке. После Октябрьской революции в ноябре был создан Наркомат государствен-ного призрения, а в 1918 г. его преобразовали в Наркомат социального обес-печения с передачей ему функций охраны материнства и младенчества. По-сле окончания гражданской войны его комитеты развернули свою деятель-ность во всех областях и краях Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В советский период при развитии государственной социальной помо-щи частная благотворительность рассматривалась как пережиток. Уничтоже-ние имущих классов сделало невозможным меценатство. Даже это понятие ушло из обращения. Оказание помощи нуждающимся стало государствен-ным делом, осуществляемым через общественные фонды потребления. По мере экономического развития страны происходил и рост ОФП. Они играли важную роль в удовлетворении материальных и культурных потребностей трудящихся. Но распределение ОФП по регионам было различным. Так, в Западной Сибири на душу населения приходилось меньше, чем по РСФСР в целом. И хотя размер ОФП возрастал, но отставание обеспечения Сибири со-хранялось.

Распад СССР, смена социально-экономического строя привели к фор-мированию новой модели социальной поддержки населения. В этих условиях стало возможным возрождение традиционной частной благотворительности.

Она возникает и функционирует в различных формах. Предлагаем к рассмотрению следующий случай. Он связан с деятельностью Владимира Михайловича Конозакова, уроженца г. Каргата. Став московским бизнесме-ном, он не забывал про родину.

В 2010 году в г. Каргате началось масштабное строительство храма. Идея и финансовые затраты при возведении храма принадлежат меценату Владимиру Михайловичу.

«Это не просто храм, а целый храмовый комплекс. Несколько лет назад благочинный Восточного округа Каинской епархии протоиерей Сергей Лепешев вместе с прихожанами начал молиться о том, чтобы Господь даровал человека, который построил бы в Каргате новый храм. После этого, как выяснилось позже, Владимир Михайлович услышал во сне повеление от Божией Матери построить храм на своей малой родине. В Каргате построили храм святого пророка Илии — плод молитвы и доброго намерения. Храм был освящён 27 января 2013 года Владыкой Феодосием Каинским и Барабинским.» (Иерей Максим Карташов, настоятель храма святого пророка Илии) Забота о том, чтобы храм имел средства на содержание навела Владимира Конозакова на идею инвестировать в местное сельхозпроизводство.

Он рассуждал: «Родина моя – здесь. Вообще, сначала я вернулся сюда, чтобы построить храм. С этого всё началось». Уже после начала строительства храма, приехав на родину зимой, Владимир Михайлович с удивлением обнаружил, что знакомые с детства поля полностью заросли сорняками, и как-то обидно стало ему за родную землю.

В 2012 году недалеко от села Маршанское Каргатского района вырос современный животноводческий комплекс. В КФХ «Русское Поле» применяются самые современные технологии содержания и доения коров, производства кормов и сельхозпродукции; хозяйство оснащено новейшей техникой и оборудованием. На предприятии работает зерноочистительный комплекс с зерносушилкой мощностью 180 тонн/час и зернохранилищами объемом 72 000 тонн. [10] К 2019 году КФХ «Русское поле» выросло до проектной мощности: всего в стаде около 10 тысяч коров, 4,5 тысячи из них — дойные. Помимо производства молока, здесь выращивают пшеницу, ячмень, рапс и кукурузу — частично для собственных нужд, но в основном на продажу. По словам начальника животноводческого комплекса Николая Сизова, урожай через трейдеров отправляют в Китай и даже в Африку.

Молоко у хозяйства закупает «Данон»: по их рейтингу качество маршанского молока — лучшее среди 30 тысяч поставщиков в мире. Производство здесь фактически безотходное. Навоз перерабатывают, сухой остаток идёт на подстилку коровам, остальное — на поля.

КФХ «Русское поле» стало инвестпроектом года и получило «Народную премию» из рук губернатора области. До сих пор «Русское поле» продолжает работу, несмотря на отсутствие предполагаемой поддержки от региональных властей.

«– Чтобы корова дала тебе 35 литров, её надо кормить на 37 литров, – подчёркивает Владимир Конозаков. – От слаженной работы животноводов и полеводов зависит продовольственная безопасность стада и максимальное раскрытие его генетического потенциала.» Комфортные условия содержания включают в себя строжайшие санитарные требования: чистота животного, чистота помещения и корма – вот слагаемые качества молока. Прежде всего, была решена проблема кор-мов. Создали суперсовременные доильные залы с индустриальными каруселями, оборудованные по последнему слову техники стойловые помещения, а также элеватор с зерноочистительным комплексом и многое другое – всё это построено здесь в рекордные сроки, начиная с 2012 года. Но в ближайшее время никаких «строек века» на площадке фермы в 146 га не ожидается. В «Русском поле» большое внимание уделяется социальной сфере. Это не раз было подчеркнуто главой Каргатского района Валерием Александро-вичем Флеком. В.М. Конозаков отмечает, что для стабильных кадров необ-ходимо жилье, а для их детей в жилмассиве появились детская площадка и хокейная коробка.

Благодаря Владимиру Михайловичу и его проекту «Русское поле» в далеком сибирском селе практически ежегодно появляются все новые и новые социальные объекты. В 2018 в сельском Доме культуры состоялось открытие спортивно-игрового зала. Тогда же построили детский сад на 120 мест, который стал продолжением жилого микрорайона, выстроенного для сотрудников. За несколько лет в Маршанке силами агрохолдинга построено 9 тысяч квадратных метров жилья европейского качества, удобного, комфортного, современного.

Заключение

Наступило время, когда всё, что было в прошлом, служит новым пре-образованиям. Сибирь обретает невиданное ускорение в своём развитии, яв-ляясь своеобразным катализатором развития России. Воплощаются в жизнь идеи, высказанные государственными деятелями о судьбе России. Появятся новые специалисты, вооружённые научными знаниями, будут новые пред-приниматели, способные их воплотить в жизнь.

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