Сибирские аграрии планируют собрать в этом году более 15 млн тонн зерновых

Развитие зернового рынка Сибири рассмотрели в ходе заседания совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

— По расчётам сибирских учёных, имеющийся у регионов округа потенциал позволяет увеличить производство зерна до 21 миллиона тонн. Чтобы достичь этих показателей, необходимо совершенствовать систему производства, переработки и реализации зерна и зернопродуктов, — отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он напомнил, что в 2020 году рано установившаяся тёплая погода позволила начать посевную кампанию в регионах Сибири раньше обычного срока и провести её со значительным опережением темпов прошлого года. В целом, яровой сев был произведён на площади 12 миллионов гектаров, или 99% от плана. В Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях на данный момент начаты уборочные работы, которые ведутся в достаточно сложных погодных условиях. В июле в этих регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с засухой.

— Сегодня аграрии прилагают все усилия для того, чтобы сохранить урожай, а также провести заготовку кормов в необходимых объёмах, – отметил Сергей Меняйло. В этом году перед субъектами Федерации округа стоит задача собрать более 15 миллионов тонн зерновых, что вполне реально сделать, несмотря на возникшие трудности, добавил полпред.

В ходе заседания была представлена концепция межрегиональной программы МАСС «Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года». Ключевая цель документа – формирование высокоэффективной системы производства, переработки и реализации зерна и зернопродуктов, полностью обеспечивающей внутренние потребности региона и создающей экспортный потенциал, с учётом выполнения указов главы государства.

По оценке специалистов, к числу основных проблем развития рынка зерна Сибири относятся: высокая зависимость урожайности и сбора зерна от природно-климатических условий; недостаточное ресурсное обеспечение зернового комплекса; волатильность цен на внутреннем зерновом рынке и зависимость от конъюнктуры мировых рынков; высокие транспортные тарифы при перемещении зерна; снижение качества зерна; дефицит квалифицированных кадров.

Отмечается, что для увеличения валового сбора и повышения качества зерна предлагается развивать специализированные зоны и территориальные кластеры по производству экологически чистой и органической зерновой продукции. Кроме того, нужно улучшать агротехнику производства на основе повышения уровня механизации, химизации, селекции и семеноводства, использования цифровых технологий. Ещё одной задачей названо расширение внутреннего потребления фуражного зерна, для чего необходим рост производства зернофуражных культур, модернизация предприятий комбикормовой промышленности, наращивание производства продукции животноводства.

Согласно концепции, с целью увеличения экспорта зерна и продуктов его переработки с высокой добавленной стоимостью следует активизировать внедрение инновационных технологий глубокой переработки зерна, развивать продовольственные связи с регионами Дальнего Востока, европейской части России, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Снижению издержек при реализации зерна будет способствовать развитие транспортно-логистической инфраструктуры рынка, субсидирование транспортных тарифов на перевозку, повышение информационной прозрачности рынка зерна на основе цифровых технологий. Также важным является развитие биржевой торговли зерном, проведение государственных интервенционных и резервных закупок зерна по гарантированным ценам.

Фото: Сибирский ОИЦ