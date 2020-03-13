Сибирские недропользователи пожаловались в Генпрокуратуру

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе провело проверку исполнения требований законодательства о недрах при предоставлении государственных услуг, размещении заказов на выполнение работ по государственному геологическому изучению, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Установлено, что должностными лицами Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу допускались факты несвоевременной выдачи разрешений на строительство и необоснованного отказа в продлении срока их действия, — говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены случаи незаконных отказов выдачи разрешений на ввод объектов строительства в эксплуатацию. Также допускались нарушения при размещении заказов на выполнение работ по государственному геологическому изучению недр.

Отмечается, что в связи с этим заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин внес представление начальнику департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу. Исполнение требований прокуратуры находится на контроле.

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