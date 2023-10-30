Сибиряки стали чаще путешествовать с кредитной картой

Кредитная СберКарта становится все более популярным инструментом путешественника — за два года оборот платежей по ней в сфере туризма вырос в 2,5 раза. Сибиряки стали чаще расплачиваться кредиткой за авиабилеты, гостиницы и туристические товары. В повседневной жизни люди в Сибири чаще всего используют кредитные СберКарты для покупок в супермаркетах.

Также в лидерах по популярности владельцев кредитной СберКарты находятся покупки в магазинах одежды и обуви, электроники и товаров для дома.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что кредитная СберКарта — популярный продукт у сибиряков, на долю которых приходится почти 12% от общего числа владельцев СберКарт в России. Этот инструмент позволяет людям бесплатно пользоваться деньгами банка. Сегодня владельцы старых кредиток имеют возможность увеличить беспроцентный период. Для этого нужно лишь перевыпустить карту старого образца».

Сбер запустил масштабную программу бесплатного перевыпуска кредитных карт, позволяющую заменить старую кредитку на новую. При замене кредитки процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счёт не придётся, а беспроцентный период увеличится с 50 дней до 120. Новая карта будет выпущена в стильном дизайне, на платежной системе «Мир». Программа носит бессрочный характер. Главное условие – замена старой кредитки до истечения срока ее использования.