«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ходе реализации первого проекта технологической инициативы в 2021 году будет завершена глубокая реконструкция административно-лабораторного корпуса площадью 10 тысяч кв. м, модернизированы 40 лабораторий. Объем инвестиций в проект — около 900 млн рублей, созданы 62 рабочих места.

— Мы разработали в лабораторном корпусе и поставили на промышленное производство две новые марки катализаторов. За период реализации проекта (2017-2020 годы) объем производства термостабильного катализатора дегидрирования изобутана составил 5,6 тысячи тонн на сумму 3,3 млрд рублей, алюмотитанового катализатора для процесса Клауса — 38 тонн на сумму 55,7 млн рублей, — сообщил, выступая на конференции МАРП, заместитель директора по развитию АО «СКТБ-Катализатор» Роман Артемьев.

В конце 2020 года компания приступила к реализации следующего проекта технологической инициативы «КИТ» — «КИТ-2».

— По сути, это глубокая реконструкция корпуса испытаний катализаторов. На этой площадке мы планируем разместить аналитическое испытательное оборудование и создать материальную базу для масштабирования широкой линейки катализаторов, — пояснил Артемьев. — Это важный момент, так как мало разработать катализатор в лаборатории, важно еще и дать ему «путевку в жизнь», масштабировав его до промышленных масштабов.

Объем инвестиций в этот этап составит около 600 млн рублей — собственные средства инвестора. В 2022 году компания планирует заявиться с этим проектом на инвестсовет области, чтобы добиться решения о его включении в программу реиндустриализации.

На третьем этапе — «КИТ-3» — «СКТБ «Катализатор» намерен создать новый производственно-складской комплекс и расширить производство катализаторов экологического назначения, в том числе блочных, предназначенных для очистки вредных выбросов промышленных предприятий. Проект подразумевает строительство и запуск нового завода. В связи с ужесточением экологического законодательства интерес рынка к этим катализаторам постоянно растет.

— Этот проект стал возможен в том числе благодаря научным разработкам, которые проводились при финансовой поддержке Минпромторга области и мэрии Новосибирска,

— пояснил Артемьев

Расчетный объем инвестиций в третий проект составит 1,2 млрд рублей за счет собственных средств предприятия, а также планируется привлечение финансирования Фонда развития промышленности РФ (ФРП).

Финальный проект — «КИТ-4» — пока существует только в набросках. Представитель «СКТБ «Катализатор» отметил, что при его реализации планируется провести глубокую реконструкцию корпуса приготовления катализаторов. Это позволит расширить номенклатуру и повысить объем выпускаемой продукции. Сегодня у компании в портфеле уже около 70 марок.

Совокупный объем инвестиций по 4 проектам технологической инициативы — более 3 млрд рублей.

— Реализация программы развития позволит «СКТБ «Катализатор» стать одним из ведущих игроков на мировом рынке катализаторов и к 2030 году превратиться в глобальную компанию с оборотом 1 млрд долларов в год, — резюмировал Роман Артемьев.

Все проекты технологической инициативы «КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» компания планирует реализовывать на двух площадках: улица Тихая, 1 и Тихая, 3. Завершить четвертый этап инвестор намерен в 2026 году.

АО «СКТБ «Катализатор» создано по приказу Минхимпрома СССР в 1970 году в форме специального конструкторско-технологического бюро катализаторов с опытным производством (СКТБ катализаторов). Ключевые заказчики/партнеры компании: химические, нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы и компании, предприятия азотной, фармацевтической и других отраслей промышленности в России, СНГ, Китае, ОАЭ, Европе, США.