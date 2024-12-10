Собирательный образ женщины-предпринимателя

ГБПОУ НСО «НТЭК»
В настоящее время существует множество исследований на предмет развития экономики и предпринимательства как за рубежом, так и в России. Но регион Сибири долгое время оставался малоизученным и лишь относительно недавно стал объектом пристального внимания. Но даже сейчас история женского предпринимательства все еще заслуживает более детального исследования, являясь источником ценной информации и вдохновения для женщин современности.
Сейчас, в эпоху активного развития бизнес-индустрии и равенства, многих стали интересовать, какие особенности личности предпринимателя, в частности, женщин-управленцев, позволяют принимать актуальные решения и успешно развивать свою деятельность уже в течение долгого времени. [6]
Цель работы – выявить, какие качества сибирских женщин позволяли удерживать и успешно развивать свое дело последние два столетия.
Данная цель обусловила постановку следующих задач:
Актуальность работы заключается в рассмотрении необходимых качеств, позволяющих женщинам вносить огромный вклад в социально-экономические тенденции региона. Сейчас отечественная бизнес-индустрия как никогда нуждается в личностях, способных развивать их. А успешный опыт женщины из XIX века сможет вдохновить современниц на поиск внутреннего ресурса для открытия собственного дела и обеспечения преемственности поколений.
Проблематикой исследования являются особенности деятельности женщин в социально-экономической сфере современной России и России конца XIX века.
Рамки рассуждений связаны с бизнесом в реальном секторе, поэтому я считаю выбранную мной тему актуальной.
Особенности женского предпринимательства активно изучаются исследователями всего мира. Так, например, М. Д. Кушнарева в своей работе исследует вклад отдельных женщин-купчих в социально-экономическую жизнь [1], Н. Сорокина освещает торговую деятельность женщин того времени в Западной Сибири [2]. Но научных работ по дореволюционной России гораздо меньше, и личностные характеристики женщин раскрыты достаточно поверхностно.
Большое количество литературы посвящено проблематике активного участия женщин в предпринимательской деятельности. А. Зорина, например, пишет о личностных ресурсах женщин как факторе успешного предпринимательства [6]. А в работе Измайловой М. А., Корневой Е. Ю. и Цуркан М. В. подробно рассматривается проблема женского лидерства в кооперативном управлении [7].
Изучение особенностей женского предпринимательства продолжается, работ по данной теме не так много, поэтому очень важно обращать фокус внимания на развитие социально-экономического сектора женщинами, так как личностные примеры и качества могут стать вдохновляющими для деятельниц настоящего времени.
Экономическое развитие Сибири, в частности Новосибирской области в XIX-XX столетиях позволило женщинам дореволюционной России все больше участвовать в торговой жизни региона [8, 72]. Это было связано с практикой наследования капиталов: нередко муж после смерти завещал все наследство жене [2, 45].
Исследователи отмечают, что вовлеченность женщин в торговую деятельность региона нисколько не уступала Европейской части страны. Это обуславливалось исторически сложившимся отношением сибирских мужчин к женщинам: чаще всего женская часть населения не была в полной зависимости от мужчин и нередко самостоятельно занимались предпринимательством [2, 46].
По мнению ученых, многими хозяйственными отраслями Сибири управляли женщины-староверки. Они участвовали в перераспределении прибыли торговых домов и предприятий для поддержания старообрядческой общины [8, 74].
Если в XIX веке большинство женщин, принимающих активное участие в торговле, составляло купеческое сословие, то в начале XX века из-за постепенного размытия сословий огромный процент составляли мещанки и крестьянки [2, 48].
По имеющимся данным, большинство торговых предприятий, которые управлялись женщинами, занимались исключительно торговыми операциями. Чуть меньшее количество предприятий сочетали торговлю и промышленность, а наименее распространенными стали те объекты, которые занимались исключительно промышленностью [2, 48]. Это показывает, что торговый сегмент экономики господствовал над промышленным, что было характерно для региона Сибири в конце XIX – начале XX века.
Одной из ярких представительниц успешных предпринимателей Новосибирской области являлась купчиха Жернакова Мария Даниловна. Родилась в 1859 году в семье барнаульского купца Дудихина. Она развивала свою деятельность наравне с мужем и, поначалу работая в лавках торгового городского корпуса, в 1909 году она учредила собственный торговый дом, объединив обувной магазин и кондитерскую.
Семья Жернаковых владела сотней магазинов по всему региону и торговала буквально всем, от механизмов фиксации до мяса и хлеба.
Помимо торговой деятельности, Мария Даниловна была матерью восьмерых детей, один из которых впоследствии стал городским главой. А также она активно занималась благотворительностью, взяв под опеку женское училище [9, с. 50-51].
После пожара в Новониколаевске семья Жернаковых оказала немалый вклад в восстановление и развитие города.
Дом, построенный Жернаковой, находится в Новосибирске по адресу улица Коммунистическая, дом 43.
Среди качеств и факторов, позволивших Марии Жернаковой успешно развивать предпринимательскую деятельность, можно выделить наличие стартового капитала, подготовленность к коммерческой деятельности с детства и личностные ресурсы, способствующие адаптации и развитию личности в активно меняющейся на тот момент среде [6, с. 86].
В настоящее время развитие женского предпринимательства сопутствуется такими негативными воздействиями как дискриминация женщин в социальной сфере и сфере труда, маргинализация огромной части работающих женщин и рост безработицы [4, с. 53].
Но несмотря на это все больше женщин становятся успешными управленцами в торговом сегменте экономики страны. Как показывают исследования, подавляющее большинство женщин-предпринимателей попадают в возрастную категорию от 25 до 50 лет. Чаще всего такая женщина имеет четкую жизненную позицию, установки и интересы, стремление к самореализации. Чем выше уровень образования, тем выше становится престиж сферы деятельности [8, 74].
Важным мотивом для женщины-предпринимателя является увеличение собственных доходов. Препятствием же к ведению собственного бизнеса у современной женщины является отсутствие стартового капитала, трудности с привлечением инвестиций, нехватка информации, нужных знаний и опыта.
При этом у бизнес-вумен современности есть гораздо больше возможностей постоянно пополнять личностные ресурсы, а обремененность домашними проблемами и воспитанием детей по исследованиям чаще всего никак не влияет на успешную реализацию женщины в предпринимательской сфере [8, 75].
Проведенные опросы показывают, что состоявшаяся предпринимательница чаще всего имеет хорошее образование, собственную выработанную стратегию информационного поиска, направленную на интересы предпринимательской деятельности, законопослушность и высокий уровень институционального доверия [6, 87].
Подводя итоги, можно отметить, что среди факторов, способствующих успешной деятельности женского бизнеса, большинство исследователей отмечают готовность развиваться и обучаться новому, законопослушность, ответственность, надежность, наличие устоявшихся жизненных ценностей и установок, сильная мотивация, ориентированность на различные сферы жизни, готовность к компромиссу с партнерами. В последнее время несмотря на сохраняющиеся представления в обществе, многие исследователи считают, что гендерная ассиметрия в бизнесе постепенно сокращается. Все это усиливает социальную значимость развития женского бизнес-сегмента нашего региона.
Фото из семейного архива
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