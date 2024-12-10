Собирательный образ женщины-предпринимателя

Плотников Олег Владимирович

ГБПОУ НСО «НТЭК»

Введение

В настоящее время существует множество исследований на предмет развития экономики и предпринимательства как за рубежом, так и в России. Но регион Сибири долгое время оставался малоизученным и лишь относительно недавно стал объектом пристального внимания. Но даже сейчас история женского предпринимательства все еще заслуживает более детального исследования, являясь источником ценной информации и вдохновения для женщин современности.

Сейчас, в эпоху активного развития бизнес-индустрии и равенства, многих стали интересовать, какие особенности личности предпринимателя, в частности, женщин-управленцев, позволяют принимать актуальные решения и успешно развивать свою деятельность уже в течение долгого времени. [6]

Цель работы – выявить, какие качества сибирских женщин позволяли удерживать и успешно развивать свое дело последние два столетия.

Данная цель обусловила постановку следующих задач:

рассмотреть хозяйственную деятельность женщин в дореволюционной Сибири на примере купчихи Жернаковой Марии Даниловны; проанализировать личностные качества современных женщин-предпринимателей на основе имеющейся литературы; выявить причины и факторы успеха у женщин в этой области.

Актуальность работы заключается в рассмотрении необходимых качеств, позволяющих женщинам вносить огромный вклад в социально-экономические тенденции региона. Сейчас отечественная бизнес-индустрия как никогда нуждается в личностях, способных развивать их. А успешный опыт женщины из XIX века сможет вдохновить современниц на поиск внутреннего ресурса для открытия собственного дела и обеспечения преемственности поколений.

Проблематикой исследования являются особенности деятельности женщин в социально-экономической сфере современной России и России конца XIX века.

Рамки рассуждений связаны с бизнесом в реальном секторе, поэтому я считаю выбранную мной тему актуальной.

Особенности женского предпринимательства активно изучаются исследователями всего мира. Так, например, М. Д. Кушнарева в своей работе исследует вклад отдельных женщин-купчих в социально-экономическую жизнь [1], Н. Сорокина освещает торговую деятельность женщин того времени в Западной Сибири [2]. Но научных работ по дореволюционной России гораздо меньше, и личностные характеристики женщин раскрыты достаточно поверхностно.

Большое количество литературы посвящено проблематике активного участия женщин в предпринимательской деятельности. А. Зорина, например, пишет о личностных ресурсах женщин как факторе успешного предпринимательства [6]. А в работе Измайловой М. А., Корневой Е. Ю. и Цуркан М. В. подробно рассматривается проблема женского лидерства в кооперативном управлении [7].

Изучение особенностей женского предпринимательства продолжается, работ по данной теме не так много, поэтому очень важно обращать фокус внимания на развитие социально-экономического сектора женщинами, так как личностные примеры и качества могут стать вдохновляющими для деятельниц настоящего времени.

1. Краткий обзор женского предпринимательства в дореволюционной Сибири

Экономическое развитие Сибири, в частности Новосибирской области в XIX-XX столетиях позволило женщинам дореволюционной России все больше участвовать в торговой жизни региона [8, 72]. Это было связано с практикой наследования капиталов: нередко муж после смерти завещал все наследство жене [2, 45].

Исследователи отмечают, что вовлеченность женщин в торговую деятельность региона нисколько не уступала Европейской части страны. Это обуславливалось исторически сложившимся отношением сибирских мужчин к женщинам: чаще всего женская часть населения не была в полной зависимости от мужчин и нередко самостоятельно занимались предпринимательством [2, 46].

По мнению ученых, многими хозяйственными отраслями Сибири управляли женщины-староверки. Они участвовали в перераспределении прибыли торговых домов и предприятий для поддержания старообрядческой общины [8, 74].

Если в XIX веке большинство женщин, принимающих активное участие в торговле, составляло купеческое сословие, то в начале XX века из-за постепенного размытия сословий огромный процент составляли мещанки и крестьянки [2, 48].

По имеющимся данным, большинство торговых предприятий, которые управлялись женщинами, занимались исключительно торговыми операциями. Чуть меньшее количество предприятий сочетали торговлю и промышленность, а наименее распространенными стали те объекты, которые занимались исключительно промышленностью [2, 48]. Это показывает, что торговый сегмент экономики господствовал над промышленным, что было характерно для региона Сибири в конце XIX – начале XX века.

2. Анализ хозяйственной деятельности женщин дореволюционной Новосибирской области на примере личности М. Д. Жернаковой

Одной из ярких представительниц успешных предпринимателей Новосибирской области являлась купчиха Жернакова Мария Даниловна. Родилась в 1859 году в семье барнаульского купца Дудихина. Она развивала свою деятельность наравне с мужем и, поначалу работая в лавках торгового городского корпуса, в 1909 году она учредила собственный торговый дом, объединив обувной магазин и кондитерскую.

Семья Жернаковых владела сотней магазинов по всему региону и торговала буквально всем, от механизмов фиксации до мяса и хлеба.

Помимо торговой деятельности, Мария Даниловна была матерью восьмерых детей, один из которых впоследствии стал городским главой. А также она активно занималась благотворительностью, взяв под опеку женское училище [9, с. 50-51].

После пожара в Новониколаевске семья Жернаковых оказала немалый вклад в восстановление и развитие города.

Дом, построенный Жернаковой, находится в Новосибирске по адресу улица Коммунистическая, дом 43.

Среди качеств и факторов, позволивших Марии Жернаковой успешно развивать предпринимательскую деятельность, можно выделить наличие стартового капитала, подготовленность к коммерческой деятельности с детства и личностные ресурсы, способствующие адаптации и развитию личности в активно меняющейся на тот момент среде [6, с. 86].

3. Собирательный образ женщины-предпринимателя сегодня

В настоящее время развитие женского предпринимательства сопутствуется такими негативными воздействиями как дискриминация женщин в социальной сфере и сфере труда, маргинализация огромной части работающих женщин и рост безработицы [4, с. 53].

Но несмотря на это все больше женщин становятся успешными управленцами в торговом сегменте экономики страны. Как показывают исследования, подавляющее большинство женщин-предпринимателей попадают в возрастную категорию от 25 до 50 лет. Чаще всего такая женщина имеет четкую жизненную позицию, установки и интересы, стремление к самореализации. Чем выше уровень образования, тем выше становится престиж сферы деятельности [8, 74].

Важным мотивом для женщины-предпринимателя является увеличение собственных доходов. Препятствием же к ведению собственного бизнеса у современной женщины является отсутствие стартового капитала, трудности с привлечением инвестиций, нехватка информации, нужных знаний и опыта.

При этом у бизнес-вумен современности есть гораздо больше возможностей постоянно пополнять личностные ресурсы, а обремененность домашними проблемами и воспитанием детей по исследованиям чаще всего никак не влияет на успешную реализацию женщины в предпринимательской сфере [8, 75].

Проведенные опросы показывают, что состоявшаяся предпринимательница чаще всего имеет хорошее образование, собственную выработанную стратегию информационного поиска, направленную на интересы предпринимательской деятельности, законопослушность и высокий уровень институционального доверия [6, 87].

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что среди факторов, способствующих успешной деятельности женского бизнеса, большинство исследователей отмечают готовность развиваться и обучаться новому, законопослушность, ответственность, надежность, наличие устоявшихся жизненных ценностей и установок, сильная мотивация, ориентированность на различные сферы жизни, готовность к компромиссу с партнерами. В последнее время несмотря на сохраняющиеся представления в обществе, многие исследователи считают, что гендерная ассиметрия в бизнесе постепенно сокращается. Все это усиливает социальную значимость развития женского бизнес-сегмента нашего региона.