Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 26%

В I полугодии 2020 года жители Новосибирска интересовались покупкой автозапчастей на 26% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в целом по России спрос на комплектующие вырос на 21% год к году, говорится в исследовании онлайн-сервиса Авито. Столь заметный рост спроса эксперты сервиса отчасти объясняют переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний. Также влияние на показатель оказал переход покупателей к онлайн-приобретению автозапчастей во время самоизоляции.

— В этом году россияне чаще делают выбор в пользу подержанных автомобилей. По данным Автостат, соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне растет спрос на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, спрос подстегивает то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля в этом году, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства, — комментирует Александр Куроптев, руководитель категории Авито «Запчасти».

Динамика роста предложения пока отстает от темпов роста спроса. По данным Авито Авто, в I полугодии 2020 года предложение в сегменте автозапчастей в Новосибирске увеличилось по сравнению с прошлым годом на 19%, а в России в целом — на 18%.

Заметнее всего в I полугодии 2020 года на федеральном уровне увеличился спрос на комплектующие тормозных систем и аккумуляторы. Этими запчастями стали интересоваться на 41% чаще, чем в прошлом году. Как отмечают эксперты Авито Авто, повышение спроса на аккумуляторы может объясняться тем, что во время самоизоляции многие вынужденно отказались от поездок на автомобиле, а автомобильные аккумуляторы разряжаются во время простоя машины.

В Новосибирске самый значительный рост спроса продемонстрировали категории «Кузов» и «Топливная и выхлопная системы». При этом наибольший спрос в абсолютном выражении, как и в 2019 году, зафиксирован на покупку кузовных деталей.

— В начале 2020 года продажи автозапчастей практически остановились. Январь, в принципе, всегда «тухлый», «провальный» месяц, а уже с февраля рынок почувствовал влияние коронавируса, — пояснил Infopro54 Александр, владелец магазина автозапчастей в Новосибирске. — В Китае — основном поставщике автозапчастей — уже началась пандемия. Запчасти поставлялись со скрипом. Некоторые оптовые компании, работающие напрямую с заводами Китая, испытывали жесткий дефицит запчастей.

По его словам, в этот период приходилось работать с остатками на складах, но их хватило ненадолго. Плюс повлияла ситуация на валютном рынке — практически повторился 2014 год, только в меньших масштабах: валюта прыгала в цене, запчасти, соответственно, тоже.

—Население на какое время практически перестало покупать автозапчасти, отложив плановый ремонт автомобиля до лучших времён. Меняться ситуация стала в начале марта. К середине месяца продажи вернулись на уровень марта 2019 года, — комментирует собеседник редакции. — Сейчас продажи действительно выросли, идут активно. В целом на весь ассортимент. Закономерности в этом не вижу, просто у людей вновь появились деньги, а машины все так же ломаются.

Динамику роста спроса Александр комментировать отказался, отметив, что у Авито Авто могут быть не репрезентативные данные по Сибири. По его словам, в округе большая часть автовладельцев предпочитают искать комплектующие через другую площадку — Drom.ru. Сервис Авито Авто более популярен в европейской части России.

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