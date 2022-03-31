США смягчили санкции на импорт удобрений из России

Соединенные Штаты смягчили санкционный режим в отношении импорта продукции сельскохозяйственного назначения из России, в том числе разрешив поставку продуктов питания, удобрений и репродуктивных материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Согласно документу, из-под ограничений, помимо продукции сельхозназначения, также выведены лекарства, медицинское оборудование, необходимые для его работы запасные части и программное обеспечение, а также средства, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением новой коронавирусной инфекции.

Белый дом ранее подтвердил, что санкции против РФ не коснулись гуманитарной помощи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.