Стали известны доходы председателя городской КСП

По информации с сайта мэрии Новосибирска, сведения о доходах за 2019 год предоставил председатель городской контрольно-счётной палаты Геннадий Шилохвостов. Как следует из официальной декларации, его годовой доход составил 3,4 млн. руб. (+100 тыс. к прошлому году). В то же время при столь скромном доходе семья Шилохвостова обеспечена в имущественном плане. В частности, у него в собственности числятся два земельных участка общей площадью 6,4 тыс. кв.м. (+1 участок), два жилых дома (267,9), баня (35) и легковой автомобиль Lexus. Ещё один «лексус» принадлежит супруге Шилохвостова, у которой в собственности также имеется квартира (263,4). Её доход составил 263,4 тыс. руб. (-7 тыс.).

Пока сведения о доходах за 2019 год остальных лиц, замещающих муниципальные должности не открыты.

Напомним, что ранее свои доходы показали несколько глав районных администраций Новосибирска – Первомайского, Дзержинского, начальник департамента Чрезвычайных ситуаций, а также ряд руководителей муниципальных предприятий.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23