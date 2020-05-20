Стимулирующие выплаты медикам не облагаются НДФЛ

— В соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. При этом в Налоговый кодекс были внесены изменения Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ, в соответствии с которыми (п. 81 ст. 217 НК) предусмотрено освобождение от налогообложения доходов в виде денежной выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, — пояснила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Она уточнила, что субъекты Российской Федерации вправе предусмотреть дополнительные выплаты стимулирующего характера за счет средств регионального бюджета. В этом случае положения п. 81 ст. 217 НК не применяются, и соответственно выплаты за счет средств регионального бюджета подлежат обложению НДФЛ.

Дополнительные выплаты из федерального бюджета медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, заразившимся коронавирусом, производятся в соответствии с поручением президента РФ. Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Правительством РФ утверждены размеры выплат в отношении каждой категории получателей и порядок их предоставления (постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484). УФНС России по Новосибирской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Новосибирской области