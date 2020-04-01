Страховщики пересчитали скидки и надбавки по ОСАГО

1 апреля 2020 года в ОСАГО произошёл пересчет скидок за безаварийность и надбавок за совершенные ДТП (коэффициент «бонус-малус», КБМ) для всех автовладельцев, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Теперь КБМ определен с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Игорь Юргенс напомнил, что это уже второй расчёт скидок и надбавок по новой методике, год назад автовладельцы уже получили обновлённые коэффициенты, тогда расчетная база бралась за два года.

— Модернизация расчётов осуществлена для удобства автовладельцев и исключения задвоения КБМ, его обнуления при перерыве в страховании. Новая система уже показала свою эффективность — количество жалоб на страховщиков в ЦБ снизилось практически наполовину, — отметил Игорь Юргенс.

Президент РСА подчеркнул, что союз все технологические процессы отладил, несмотря на распространение коронавируса и усиление режима по самоизоляции. Более того, сделан значимый задел для усовершенствования работы масштабной базы данных АИС ОСАГО.

Существенная доработка системы намечена на лето, и она обеспечит усиленный контроль за качеством данных и за чистотой базы, отметил глава РСА.

После реформирования системы расчета КБМ 1 апреля 2019 года количество автовладельцев, имеющих скидку коэффициента бонус-малус, увеличилось. Так, по итогам 2019 года КБМ менее 1 имели 33,8 млн водителей, или 89% автовладельцев. Это на 2,6 млн человек (или на 5%) больше, чем по итогам 2018 года.

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