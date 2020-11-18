Суд временно отстранил Ивана Кляйна от должности

Сегодня Кировский районный суд г. Томска по ходатайству следственных органов временно отстранил обвиняемого от должности на период предварительного расследования по настоящему уголовному делу, до рассмотрения уголовного дела по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

Исполнять обязанности мэра Томска будет заместитель по экономическому развитию Михаил Ратнер.

Напомним, Иван Клян был задержан 13 ноября. Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении него по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». В мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски. 14 ноября Кировский районный суд арестовал Ивана Кляйна на два месяца – до 13 января. Мэр отказался признать себя виновным. Накануне членство Кляйна приостановила партия «Единая Россия».

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