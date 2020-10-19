Судам Новосибирска рекомендовано ввести ограничения

Судам Новосибирской области рекомендовано ввести в свою работу ряд ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении президиума Совета судей Новосибирской области.

Согласно документу, судам рекомендовано приостановить личный прием граждан, а подачу документов, в том числе, процессуальных, осуществлять посредством почтовой связи или сервиса Электронное правосудие». Отмечается, что осуществлять подачу непроцессуальных документов также возможно посредством электронной почты судов и раздела «Обращения по вопросам организации работы суда» официального Интернет-сайта суда.

Кроме того, ограничивается доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации. При этом, посетителям рекомендовано пребывать в здания судов своевременно, но не ранее, чем за 10 минут до начала судебного заседания или назначенного времени для ознакомления с материалами дела. Ознакомление с материалами дел осуществлять по предварительной записи с интервалом на изучение до 40 минут.

Напомним, подобные ограничения уже вводились весной текущего года.

В выходные Новосибирская область в очередной раз побила антирекорды по суточному выявлению заболевших коронавирусом. За два дня в регионе выявлено 284 случая COVID-19.

Фото с сайта Совета судей Новосибирской области