Таможенники выявили в Новосибирске подставных директоров

Сразу два уголовных дела за один день возбудили таможенники в отношении жителей города Новосибирска, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Так, в ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что двое жителей города Новосибирска согласились на предложение других лиц предоставить свои паспорта для регистрации фирм в налоговых органах.

— 50-летняя женщина и 33-летний мужчина умышленно, незаконно, за денежное вознаграждение представили документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании обществ с ограниченной ответственностью. При этом цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности созданными фирмами у них не было, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, цель у таких криминальных схем, как правило, одна – осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.

— Люди за небольшую плату в размере от 5 до 15 тысяч рублей соглашались оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкивались, в итоге, с серьезной ответственностью перед законом, а также крупным денежным штрафом, — уточнили в пресс-службе.

В отношении новосибирцев возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

Отмечается, что фигурантам данных уголовных дел грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Всего с начала 2020 года Новосибирской таможней возбуждено 11 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ – на 4 дела больше, чем за такой же период 2019 года.

Фото: пресс-служба Новосибирской таможни