Телекомоператоры призывают потребителей не перегружать сети

Операторы видят серьезные изменения в структуре потребления мобильного и фиксированного интернет-трафика. Трафик при пользовании домашним интернетом в крупных городах вырос на 30%. Например, в спальных районах в будний день сейчас фиксируются такие объемы трафика, которые раньше были характерны для выходных или праздников, говорится в открытом письме президента группы МТС Алексея Корня.

— Сети передачи данных — стратегически важная инфраструктура. И несмотря на то, что у МТС сегодня одна из лучших сетей в стране и мы продолжаем работу по ее развитию в ожидании непропорционального роста объема трафика, пропускная способность сетей — это физически ограниченный ресурс. Именно поэтому крупнейшие мировые стриминговые платформы уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети, — сообщил Корня

Он также призвал абонентов к осознанному обращению с контентом в сети.

— Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Но в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно! — предупреждает президент группы компаний МТС.

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