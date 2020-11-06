Торги китайским юанем на час дольше

Проанализировав курсы и объем ликвидности на Московской бирже в дополнительное время торговой сессии, банк продлил период сделок с валютной парой китайский юань – рубль (CNY/RUB). На один час увеличено время доступности биржевых котировок в трейдинговой системе QUIK и время купли-продажи юаня расчетами «сегодня» через дилера банка. Покупайте и продавайте национальную валюту Китайской Народной Республики по выгодному курсу!

По данным Московской биржи, Банк «Левобережный» входит в число ведущих операторов рынка юань – рубль. А в сентябре он включил в линейку продуктов для корпоративных клиентов депозиты в китайских юанях.

Добавим, что банк имеет 25-летний опыт проведения валютных операций и предлагает полный комплекс услуг в сфере ВЭД. Основные из них – международные расчеты, конверсионные операции, валютный контроль контрактов от этапа оформления паспорта сделки до завершения исполнения контрактных обязательств.

Подробную информацию уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону: 8-800-3333-555.

Перейти в раздел «Обслуживание ВЭД».

Фото предоставлено пресс-службой банка