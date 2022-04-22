У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

В российских автосалонах почти не осталось новых машин Lada с автоматической коробкой передач, рассказали сотрудники дилерских центров «Газета.Ru». «Двухпедальных» модификаций Lada не будет в продаже больше года, ожидают продавцы, а может и двух. Такой срок понадобится «АвтоВАЗу», чтобы найти альтернативы импортным агрегатам, объясняют эксперты.

В тольяттинском салоне в наличии остались несколько Granta с «автоматом» за 1 млн 285 тыс. руб. в комплектации Comfort и лишь один экземпляр за 1 млн 340 тыс. руб. в оснащенной версии Luxe. Аналогичная ситуация в Ижевске, где находится завод по производству Lada Vesta. Там последний седан отдают за 1 млн 450 тыс. руб. в комплектации Comfort.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» ситуацию не комментируют.

По данным аналитического агентства «Автостат», на долю автомобилей Lada с автоматической трансмиссией приходится десятая часть от всех продаваемых «АвтоВАЗом» автомобилей. Так, в 2021 году дилеры российской компании реализовали 305,2 тыс. версий с механикой против 32,8 тыс. «двухпедальных».