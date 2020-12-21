Успеть до Нового года: получите скидку по ипотеке в Банке «Левобережный» до 31 декабря

Акция распространяется на жилые и нежилые помещения, а также рефинансирование ипотеки.

Возьмите в ипотеку комнату, квартиру в строящемся или готовом доме, жилой дом с участком, подпишите кредитный договор до 31.12.20 и сэкономьте на кредите полпроцента годовых. Денежные средства также можно направить на полное погашение задолженности по полученному ранее ипотечному кредиту или на любые потребительские цели под залог имеющегося жилья.

Акция «Успеть до Нового года» не сочетается с опцией «Снижение ставки при уплате банку единовременной комиссии». Выбрать подходящую ипотечную программу можно на сайте. Подробности уточняйте у менеджеров по продажам ипотечных кредитов по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Фото предоставлено пресс-службой банка