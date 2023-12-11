Успех и трагедия братьев Кучинских – чулымских предпринимателей начала XX века

Зуева Алина Ивановна

МКОУ Чулымский лицей

Введение

Чтобы быть успешным сегодня нужно знать факторы развития предпринимательства на разных этапах развития человеческого общества. Ведь всё новое — это хорошо забытое старое.

Объектом моего исследования явилось дореволюционное предпринимательство в селе Романовское, которое складывалось на стыке веков в результате строительства Транссибирской магистрали. Предметом исследования явилась жизнь и предпринимательская деятельность самого загадочного предпринимателя Чулымского района — владельца сырцеха с конным приводом Кучинского в частности, семьи предпринимателей братьев Кучинских в целом.

История — наука о прошлом, затрагивающая, в том числе и прошлое всех сфер деятельности человека на разных этапах развития человеческого общества. Интересно, какими путями люди пришли к тем «правилам успеха», которые существуют и сейчас? Это я и хотела бы узнать, начиная работу над проектом.

Цель проекта: изучение истории зарождения и развития дореволюционного сибирского предпринимательства на территории села Романовское (г.Чулым) на примере предпринимательской деятельности братьев Кучинских.

Задачи проекта:

Изучить историю образования города Чулыма с целью выделения факторов, определивших развитие предпринимательства в селе Романовское в конце XIX – начале XX века и формирование отраслей, перерабатывающих местное сырье; Найти информацию в различных источниках о развитии предпринимательства в Чулымском районе; Изучить особенности предпринимательской деятельности семьи Кучинских через архивные документы и воспоминания родственников; Выявить факторы успешности предпринимательской деятельности и трагедии семьи Кучинских; Сравнить предпринимательство начала XX и начала XXI веков.

Для выполнения работы мною были использованы архивные документы отдела архивной службы администрации Чулымского района, ОГКУ « Государственный архив Томской области»; сайтов Интернета; учебное пособие «История Новосибирской области»1983 и 1996 гг издания (автор Миненко Н.А.), личные архивы и воспоминания потомков предпринимателей Семена Калиновича и Адриана Калиновича Кучинских.

Успех и трагедия братьев Кучинских – чулымских предпринимателей начала XX века

В заселении территории и формировании территориальной организации хозяйства Чулымского района в целом можно выделить три фактора: строительство и обслуживание Сибирского тракта, Транссибирской железнодорожной магистрали и Столыпинская реформа. Судьба моего родного города сложилась, в первую очередь, благодаря строительству железной дороги.

Факторы, определившие развитие предпринимательства в селе Романовское в конце XIX – начале XX века

Ямское село Чулымское возникло в 1862 году на пересечении реки Чулым и Сибирского тракта. Первыми засельщиками были поляки, сосланные Екатериной 2, а посельщиками – крепостные, сосланные в Сибирь для обслуживания главной почтовой дороги и переведенцы. Московский тракт способствовал развитию коневодства и сопутствующему производству телег, саней, колес, изготовлению кожевенных изделий, дёгтя, кроме того, распространению посевов серых хлебов и разведению крупного рогатого скота. Преобладало натуральное хозяйство и ямской промысел[3]. (см.приложение 1, табл.3)

В 1875 году в пяти километрах севернее села Чулым, на реке, возникла «забочная» (от автора – удаленная от тракта) переселенческая деревня Романовская. Большинство ее жителей были переселенцами из Европейских районов России

Возникновение и развитее Чулыма связано со строительством Сибирской железнодорожной магистрали. В 1893 году среди болотистой местности, в двух километрах к западу от деревни Романовская, был выстроен разъезд Чулымский, который несколько позднее превратился в железнодорожную станцию (см.приложение 2, фото 1, 2), а деревня Романовская в пристанционный поселок. С развитием железной дороги ямская деревня Чулымская потеряла свое экономическое значение[12 ], а село Романовское получило статус железнодорожной станции и волостного села Барнаульского уезда Томской губернии[12] (см.приложение 1, табл.3). Сибирский тракт потерял свое первоначальное транспортное значение, железная дорога, как магнит, притягивала рабочие руки.

Население пристанционного поселка стремительно росло. Часть жителей была занята на железнодорожной станции в небольшом паровозном депо, в обслуживании железной дороги (обходчики, стрелочники и др.)

Другая часть населения занималась сельским хозяйством, ямщиной, обслуживая связь железнодорожной станции с глубинами района, торговлей, скупая по окрестным деревням дешевое сельскохозяйственное сырье. Наиболее предприимчивые торговцы продавали его разным агентам – перекупщикам для вывоза в западные районы России и за границу[3].

В конце XIX века правительство приняло законы, которые давали право на «торговлю и другие промыслы лицам всех сословий без различия пола». Члены купеческих гильдий, крестьяне обрели свободу предпринимательства и получили свидетельства на занятие производственной и коммерческой деятельностью.

Новое торгово-промышленное законодательство дало колоссальный толчок бурному развитию хозяйственной деятельности в стране. Известный отечественный экономист Л.И. Абалкин писал: «Класс промышленников пополняли все слои общества, бывший крепостной мог стать «несметным богатеем» [8 ].

В течение длительного времени станция Чулымская располагалась на стыке Томской и Омской железных дорог, входивших в разные управления. Такое экономико-географическое положение на Сибирской магистрали сделало разъезд Чулымский крупной распорядительной и технической станцией. На предприятиях и организациях железнодорожного транспорта было занято свыше ¾ всего работающего населения. Все годы железная дорога была градообразующим предприятием.

В начале прошлого века через станцию Чулымская отправлялось по железной дороге до 90 тысяч пудов разного груза, в основном хлеба, масла, кожи и скота. Только небольшая часть сырья оседала и перерабатывалась местными предпринимателями[3].

В начале XX века станция Чулымская была уже большим селом Романовской волости Барнаульского уезда с начальной школой, содержавшейся на средства железной дороги [12 ], важнейшим транспортным центром Западной Сибири с развивающейся промышленностью по переработке местного сельскохозяйственного сырья – зерна, молока, мяса.

Появились предприниматели и на чулымской земле, так как село Романовское, являясь железнодорожной станцией, вместе с деревней Старый Чулым, составляло крупный населенный пункт, в котором в 1911 году проживало 4900 человек[12] (см.приложение 1, табл.3) , нуждающийся в градообслуживающих предприятиях.

Мне стало интересно, кто такой предприниматель Кучинский, который имел цех по изготовлению сыра высшего качества, применивший инновации в производстве, как его звали, где располагался этот цех, когда он был построен? Работая с архивными документами отдела архивной службы администрации Чулымского района, я обнаружила историческую загадку – в фонде особо ценных документов значатся владелец пекарни Кучинский Семен Калинович и крупный торговец Кучинский Артемий (Артем) Калинович, но они сыроделием не занимались. Так кто же это такой – сыродел Кучинский?

История предпринимательства братьев Кучинских

Из семейного архива потомков семьи Кучинских, предоставленных правнучкой Кучинского С.К. Шуковой Ларисой Анатольевной (г.Санкт – Петербург), я узнала, что семья Кучинских проживала в селе Дремайловка Нежинского уезда Черниговской губернии. В семье казака Калины Кучинского было 10 детей, из них пять сыновей: Мина, Артемий, Адриан, Семен, Корнелий. Семья была небогатой. В конце XIX века в губерниях Центральной и Южной России правительство страны объявило набор рабочих для обслуживания строящейся Транссибирской магистрали. Так братья оказались в Сибири. Некоторое время они жили в Омске, работали на Омском участке железной дороги, Мина Калинович там и остался, а три брата, в первые годы двадцатого века, обосновались в селе Романовское, женились на местных девушках, отстроились, все работали на участке Томской железной дороги. Скорее всего они запечатлены на фотографиях (см.приложение 2, фото 1,2)

Прасол Артемий Кучинский

Артемий Калинович Кучинский родился 19 октября 1875 года, с 7 до 25 лет батрачил в семьях зажиточных односельчан в селе Дремайловка (см.приложение 3, рис.2а,2б,3а,3б). На железной дороге работал с 1900 по 1913 г.г., с работы ушел по причине болезни (туберкулез, катар желудка) и начал крестьянствовать (см.приложение 3, рис. 3а, 3б) . До революции был зажиточным крестьянином, крупным домовладельцем и крепким хозяином: имел сосновый дом, амбар, скотный двор (2), навес, хлев, ворота, 2 лошади, 6 коров, 6 коз. (см.приложение 3, рис. 4). Был прасолом, крупным торговцем.

Прасол — это торговец, скупавший оптом в деревнях рыбу или мясо для розничной продажи и производивший их засол[6]. Также прасолом называли скупщиков скота и различного сельскохозяйственного сырья (зерна, льна, щетины, шерсти и др.)[7 ]

В 1924 году Кучинский А.К. был лишен права голоса по причине того, что имел нетрудовой доход от сдачи квартир, занимался продажей рыбы и мяса, скупкой зерна и выпечкой хлеба на свои средства (см.приложение 3, рис. 4).

У него изъяли 2 лошади и 6 коров за торговлю, эксплуатацию рабочей силы, сдачу квартиры, за что получал 35 руб/мес. Артемий был грамотным, владел высоким слогом, что видно из заявлений на обжалование решений о лишении его избирательных прав и права голоса (см.приложение 3, рис 3а,3б)

Умер Артемий Калинович 3 декабря 1929 года в Чулыме, похоронен на местном кладбище.

После смерти мужа его жена Евдокия Федоровна «занималась скрытой скупкой масла и сыра», её раскулачили (см.приложение 3, рис 6), хозяйство в 1931 году экспроприировали и продали.. Осталась с тремя малолетними детьми без средств существования.

Сыродел Адриан Кучинский

Документов и даже упоминаний об Адриане Кучинском в Чулымском архиве нет, разобраться в его судьбе мне помогли документы из семейного архива Шуковой Ларисы Анатольевны. Адриан Калинович Кучинский родился 24 августа 1879 года в селе Дремайловка Нежинского уезда Черниговской губернии. Вместе с братьями обосновался в селе Романовское. В 1911 году Адриан с семьей родных жены построил дом к северу от железной дороги на улице Заводская, 4. Почему улица называлась «Заводская»?

Краеведы передали мне воспоминания Зинаковой А.М., 1924 г.р.: «Когда к нам эвакуировали московский госпиталь, который занял седьмую школу, т.к. она больше всех была, мы ушли в восьмую школу, она за линей была, на улице Заводской. Там когда-то был молокозавод, где сыр производили. Он был построен еще до революции Кучиным, Кучаевым, точно не помню… В тридцатые годы в этом здании завода и сделали начальную школу, в которой было всего шесть классных комнат». В 1949 году в северном микрорайоне Чулыма была построена двухэтажная школа со статусом « семилетняя школа № 9 станции Чулымская Томской железной дороги». В 1985 году, когда детей стало за линией поменьше, школу отдали под жилое помещение (со слов Крохта Е.М.) (см. приложение 2, фото 5). Жилой дом снесли в 2014 году, остался фундамент, к которому меня проводил Рязанкин В.А. В том, что это здание построил Кучинский Адриан, я теперь не сомневаюсь, т.к. в фундаменте заложены кирпичи с клеймом «К» (см. приложение 4, фото 6,7,8,9а,9б). Оборотистый, предприимчивый, трудолюбивый Адриан Кучинский занялся сыроделием еще, когда работал стрелочником на железной дороге, скорее всего ему помогали родственники жены – и финансово, и кирпичи делали, и здание завода строили, и производство вместе налаживали. В 1918 году он получил травму ноги (см.приложение 2, рис.7), с железной дороги уволился и вложил все силы, знания технологии производства, закупку сырья у местных жителей и крестьян 30 сел, которые располагались к северу от железной дороги, изучение и практику спроса и предложений, компетенции и инновации в развитие предприятия. Таким образом он вошел в список крупнейших предпринимателей с.Романовское. После экспроприации завода и имущества покончил жизнь самоубийством (свидетельство потомков), похоронен на местном кладбище.

Хлебопек Семён Кучинский

Младший из братьев Кучинских — Семён, родился 30.09.1881 года, работал на железной дороге станции Чулымъ, женился на Анастасии Петровне Маньковой, проживал по адресу: с.Романовское, ул.Вокзальная, 5. В 1914 году был мобилизован на Первую Мировую войну, оставив беременную жену с двумя малыми детьми в селе Романовское, благо, что рядом жили родители жены (Вокзальная, 19) (см.приложение 2, фото 3). В апреле 1917 года, в Латвии, заболел туберкулезом (см.приложение 2, рис.8), после лечения в лазарете Петрограда вернулся домой и занялся предпринимательской деятельностью. Наибольшим спросом в то время пользовались хлебобулочные изделия из местной муки. Заключив договоры с владельцами паровой и водяной мельниц деревни Чулымская Погелем и Аранбицким Исаем Моисеевичем, Семен Калинович открыл пе

В 1926 году Семен Калинович лишен избирательных прав т.к. « содержал пекарню, где эксплуатировал наёмную силу, имел батраков», райпятерка даже не рассматривала вопрос о том, что на предприятии работали все трудоспособные члены семьи и существовали рабочие места для местных жителей.

В виду того, что его дочь Кучинская Анна Семеновна была государственной служащей — работала учительницей железнодорожной школы станции Чулым (см. приложение 2, фото 4) и связь с данным хозяйством и семьей не проявляла, в 1929 году постановление Романовского РИК о выселении семьи Кучинского исполнено не было (см.приложение 2, рис.9а, 9б, 10).

Как явного кулака, Кучинского Семёна Калиновича и его семью из 12 человек, на основании решения вторичного собрания колхозников, бедноты и актива подвергли экспроприации хозяйства и выселению за пределы Чулымского района в Бочарский район Нарымского округа Нарымской комендатуры (см. приложение 2, рис.11а, 11б). 9 декабря 1937 года Семен Калинович Кучинский был расстрелян в пос. Колпашево. Село Романовское лишилось грамотного предпринимателя, основателя предприятия пищевой промышленности, выпускающего хлебо – булочные изделия высокого качества.

Чем обусловлен успех предпринимателей братьев Кучинских и что было бы, если…

Протоколы заседаний райпятерок, воспоминания старожилов подтвердили, что братья Кучинские были успешными предпринимателями, крепкими хозяевами. Что, на мой взгляд, обеспечило их успех?

Накопление первоначального капитала на государственной службе. Крепкие родственные связи, семейная поддержка в организации производства. Изучение спроса и предложений, источников сырья и рынков сбыта продукции. Грамотность организации и ведения хозяйства. Предприимчивость и трудолюбие. Возможные торговые связи и административная поддержка.

Что бы было, если бы не случилась трагедия раскулачивания и экспроприации хозяйства? Уверена, что произошло бы расширение производства, дальнейшая модернизация и механизация производства, предпринимательский успех, выход на российские и международные рынки с продукцией масло – сыроделия высокого качества, продолжение семейного бизнеса, который принес бы славу экономике Чулымского района. Думаю, что дети получили бы специальное образование и продолжили дело своих родителей.

История повторяется в деле предпринимателей XXI века

Моя бабушка, Гурганова Екатерина Бадмаевна (см.приложение 5, фото 10,11), чулымский хлебопек со стажем работы в 43 года, работает технологом и заведующей производством ООО «Чулымский хлебозавод», который с 2006 года возглавляет Бутенко Петр Викторович. Она еще в советское время пришла на Чулымский хлебозавод, который обанкротился в 2005 году. Чтобы выкупить производственное здание, подготовить его к открытию, наладить производство Петр Викторович, молодой предприниматель, вынужден был организовать пилораму, возить лес из регионов Восточной Сибири, силами семьи делать ремонт здания. Сегодня комбинат имеет три цеха: булочный, хлебный и кондитерский, киоски по продаже хлебной продукции на территории Чулыма, крепкие производственные связи и устойчивые рынки сбыта. Мука закупается в Новосибирске и Куйбышеве (НСО), рынки сбыта включают все населенные пункты Чулымского района, производители хлебо – булочных изделий вышли на региональный уровень сбыта своей продукции (см.приложение 5, фото 17).

За смену здесь производят около 8 — 9 тысяч штук хлебных и 3 — 4 тысяч штук булочных изделий разным развесом в зависимости от заявки (см.приложение 5, фото 16, приложение 6, табл.4). Предложение соответствует спросу. Высокое качество хлебо – булочных изделий оценено на разных уровнях (см. приложение 5, фото 13, 14, 15). И вновь, как сто лет назад – накопление первичного капитала через многоплановую деятельность, изучение спроса и предложений, поиск партнеров и рынков сбыта, семейный бизнес (см. приложение 5, фото 12), бесперебойный выпуск высококачественной продукции. История повторяется, но надеюсь, что репрессии, которые привели к трагедии семью предпринимателей Кучинских, не повторятся.

Заключение

Я предполагаю, что предпринимательская деятельность в начале XX века не была устойчивым источником доходов и имела черту переменчивости. Соответственно, успешность ведения бизнеса зависела напрямую от человека, занимающегося данной деятельностью. Продуманность его ходов, осторожность, умение прогнозировать исход тех или иных событий, накопление первоначального капитала — каждый из этих факторов влиял и влияет на успех достижения основной цели предпринимательства: получение прибыли.

Изучив историю образования города Чулыма, особенности географического положения, наличия рабочей силы, близость сырьевой базы и доступность рынков сбыта я поняла, что все факторы способствовали экономическому развитию Чулымского района, а ускоряли это развитие предприниматели, создавая градообслуживающие предприятия пищевой промышленности на основе местного сырья.

Итак, особенность предпринимательской деятельности братьев Кучинских (начало XX в) и семьи Бутенко (начало XXI в) в эпоху перемен заключается в:

семейственности;

трудолюбии;

умении ставить цели, находить пути решения и достигать высоких результатов;

многоотраслевом предпринимательстве на начальном этапе и правильном выборе точек роста;

грамотном изучении и использовании спроса и покупательской способности;

специализации и семейной кооперации;

расширении производства с учетом модернизации производства, увеличении производительности труда;

выпуске продукции высокого качества.

Накопление знаний, анализ и синтез – основа деятельности предпринимателя.

Есть в истории сибирского предпринимательства имена, чьи заслуги перед Отечеством известны всем. Все знают достижения купца 2-й гильдии и промышленника В.И. Жернакова, совладельца «Алтайской фабрично – промышленной компании» А.И.Кагана, крупного домо- и землевладельца З.И.Федорова, купеческие династии Эльдештейнов, Луканиных, Маштаковых, Ерофеевых. Но не менее важную роль в формировании экономики Сибири играли предприниматели крупных сел и малых городов, имен которых, к большому сожалению, история не сохранила, сведения о которых приходится собирать по крупицам. А жаль…Думаю, что в сложное время экономических санкций следует вспомнить опыт дореволюционных предпринимателей разных рангов, адаптировать его к современным условиям, модернизировать и найти точки роста территориальной экономики[4].