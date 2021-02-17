В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

По итогам 2020 года спрос на гаражи по стране увеличился на 12% и на 11% — на машино-места, оценили аналитики Авито Недвижимости. Нетипичные события 2020 года, такие как неустойчивая эпидемиологическая обстановка, колебания курса рубля и снижение ставок по банковским вкладам, повлияли не только на рынок жилой недвижимости — россияне искали разные объекты для вложения накоплений в зависимости от собственных приоритетов и доходов.

Эксперты уверены, что одной из значимых причин оживления рынка купли-продажи гаражей и машино-мест стала «гаражная амнистия», в ожидании которой многие пользователи пребывали достаточно длительное время.

— Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект 26 января текущего года. Документ вводит упрощенный порядок регистрации прав на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — ранее их владельцы испытывали проблемы с легализацией своего статуса и сделками купли-продажи. Ожидается, что принятые меры затронут порядка 3,5 миллиона объектов, если их собственники успеют оформить необходимые документы до 1 января 2026 года. Однако есть вероятность, что действие закона будет продлено и далее по аналогии с дачной амнистией, которую пролонгировали несколько раз, — отмечают в Авито Недвижимость.

Тем не менее, главным импульсом для повышения спроса на данный сегмент недвижимости, по мнению аналитиков, выступает все же рост продаж на вторичном рынке автомобилей — большинство россиян рассматривают покупку гаража, в первую очередь, для стоянки и содержания личного автотранспорта.

— Гаражные постройки зачастую используют в качестве подсобок, мастерских, складов и даже производственных помещений для малого бизнеса. В условиях подорожания жилой недвижимости и нестабильных экономических обстоятельств многие обратили внимание на гаражи и машино-места, как выгодный способ вложения средств. В среднем по стране стоимость гаража по итогам года составила 250 000 рублей, а машино-места — 600 000 рублей. Приобретение таких построек может позволить себе больший процент россиян в отличие от покупки квартиры, — говорят эксперты.

В результате в целом по стране спрос на гаражи в 2020 вырос на 12% по сравнению с годом ранее. Собственникам удавалось быстро реализовать свое имущество, что привело к сокращению объемов предложения на 6%. В среднем на одно объявление приходилось 9 потенциальных покупателей.

В ряде областных центров темпы роста спроса на покупку гаражей по итогам года превысили общероссийские показатели. Наиболее заметный потребительский бум в годовом выражении (2020 к 2019) зафиксирован в Новосибирске (+30%) и Калининграде (+26%). Кроме того, весьма значительная положительная динамика наблюдалась в Кирове, Омске, Севастополе и Ульяновске, где спрос за год вырос на 18%. В среднем по стране на одно объявление о продаже гаража приходилось по 9 запросов контактов, хотя в отдельных регионах этот показатель был даже выше. Например, в Сочи спрос превышал предложение в 23 раза. В Новосибирске на одно объявление приходилось в среднем по 11 запросов.

К самым дорогим гаражам в течение прошлого года относились железобетонные — в среднем 310 000 рублей за объект. Кирпичный гараж (именно этот тип стал самым востребованным у потенциальных покупателей — 57% в общей структуре спроса) обходился в 250 000 рублей, а металлический — всего в 80 000 рублей. На втором месте по популярности были железобетонные варианты (27%), а реже всего выбирали металлические конструкции (16%).

Самые дорогостоящие гаражи в стране продаются в Сочи — в этом городе их средняя стоимость по итогам 2020 года составила 1,8 млн рублей. Во многом это связано со спецификой местного рынка недвижимости — гаражные помещения в непосредственной близости от моря зачастую переоборудуются в бюджетные апартаменты для туристов, что влияет на средние цены в категории. В Новосибирске покупка гаража обходилась в среднем в 300 000 рублей — за год эта стоимость не изменилась.

В настоящее время рынок машино-мест можно назвать менее масштабным, однако по стоимости он все же превосходит сегмент гаражей (средний показатель по России — 600 тысяч рублей за объект). При этом, несмотря на более высокие цены, этот сегмент рынка недвижимости тоже набирает обороты: по сравнению с 2019 годом спрос на покупку машино-мест повысился на 11%. В отдельных городах, например, в Челябинске и Ижевске, интерес покупателей за год увеличился примерно вдвое. В Новосибирске динамика спроса составила +35%. Предложение, в отличие от рынка гаражей, также росло в подавляющем большинстве крупных городов. В целом в масштабах страны его показатели увеличились на 15% по сравнению с 2019 годом. В Новосибирске количество объявлений возросло на 20% за год.

— Наибольшей популярностью у покупателей машино-мест в 2020 году пользовались подземные гаражи — 69% в общей структуре спроса, несмотря на самую высокую стоимость — 695 044 рублей за объект в среднем. Далее в рейтинге расположился многоуровневый паркинг, на который пришлось 23% спроса, такие машино-места можно было приобрести примерно за 500 000 рублей. Реже россияне покупали места на крытых и открытых стоянках — 4% спроса, которые обходились в 360 000 рублей и 85 000 рублей в среднем соответственно, — уточняют в Авито Недвижимость.

Средние цены на машино-места по России в 2020 выросли на 3%. В некоторых крупных городах за год отмечено резкое повышение стоимости: в Брянске — в 5 раз, а в Симферополе — в 2,5 раза. Это обусловлено появлением в регионе новых объектов жилой недвижимости премиум-класса с подземными паркингами. В Новосибирске средняя цена за год увеличилась на 3% — так, машино-место в городе можно было приобрести за 495 000 рублей.