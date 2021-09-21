В банках России заканчиваются деньги на льготную ипотеку

Об этом сообщил «Известиям» директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» оператора «ДОМ.РФ» Виталий Насонов.

— В рамках программы «Льготной ипотеки по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ РФ является оператором данной программы и ведет её реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям, — рассказал Виталий Насонов.

Доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%, уточнил он. Общий лимит банкам по программе льготной ипотеки на новостройки составляет 2,08 трлн рублей.

Ранее глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в беседе с корреспондентом РТ заявлял, что итогам 2021 года российские банки могут выдать порядка 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,9—5 трлн рублей. При этом цены на жильё в стране должны стабилизироваться и выйти на уровень инфляции за счёт балансировки спроса и предложения на рынке недвижимости.

Льготная ипотека на новостройки под 6,5% была запущена в середине апреля 2020 года в качестве антикризисной меры. С 1 июля текущего года власти продлили программу еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5% до 7%, предельную сумму займа установили на уровне 3 млн рублей для всех регионов.