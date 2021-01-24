В декабре 2020 года минимальная продуктовая корзина новосибирцев стоила почти 4,5 тыс рублей

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2020 года составила 4492,65 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, а с начала года – на 7,5%, сообщили в Новосибирскстате.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29%, на долю молочных продуктов приходится 20,8%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 14,7%, жиров – 5,5%, рыбы – 4,5%, чая, соли и специй – 3,7%, яиц – 2,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5058,57 рубля), самая низкая – в Омской области (3944,14 рубля).

Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.