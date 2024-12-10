В.И.Жернаков: предприниматель, общественный деятель, меценат

Краснопёрова Ольга Александровна

Филиал ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в р.п Краснозёрское», 1 курс

Предпринимательство в 21 веке всё больше набирает свою популярность. Магазины одежды, продуктовые магазины, магазины сантехники и многие другие места, где продаются необходимые для удовлетворения своих желаний вещи, открывают люди – предприниматели. Они покупают оборудование, вкладываются в своё дело и стараются добиться клиентов и популярности в современном мире. С помощью современных технологий делать это гораздо проще, нежели в другое время, когда вспомогательных инструментов и соцсетей не было и популярности нужно было добиваться окольными путями. Я решила проследить путь предпринимателя с дореволюционного периода и вплоть до наших дней, чтобы узнать, как же люди добивались успеха в новом деле. Для этого я изучила многие источники и информации и хочу привести в пример В.И Жернакова, который открыл своё дело и добился успеха, а так же взять в сравнение наших современных предпринимателей: Елену Мандалиеву, Ольгу Кабачевскую и Ирину Дергилёву.

Введение

Предпринимательство в России родилось давно и прошло долгий и трудный путь.Предпринимательство, в широком смысле — самостоятельная деятельность людей, организующих производство или торговлю, т.е. имеющих свое дело, которое приносит доход.

Цель: исследовать историю успеха предпринимательства в России на примере новониколаевского купца В.И. Жернакова. Обоснование актуальности этой темы заключается в том, что человечество способно частично предположить будущее в сфере предпринимательства, основываясь на ее истории. Для написания эссе служили разнообразная литература с историческим содержанием успеха предпринимательства в Сибири

Основная часть

1.Первый новониколаевский олигарх и по совместительству первый городской глава Владимир Ипполитович Жернаков.

Короткий период в начале прошлого века стал для зарождающегося Новониколаевска периодом стремительного расцвета предпринимательства. Причина была в политике российского правительства, направленной на освоение сибирских земель, а затем строительство Транссибирской магистрали. В начале ХХ века Новониколаевск рос настолько стремительно, что в 1905 году первое местное СМИ, «Сибирская торговая газета», без тени смущения сообщала на своих страницах: «без сомнения, Новониколаевск со временем будет одним из больших сибирских городов… Он будет исполином в смысле просвещения и промышленности». Предприниматели, большую часть которых составляли торговцы, сразу оценили потенциал новых рыночных ниш, который сулил растущий город.

Семья Жернаковых, из которой происходил первый городской глава Новониколаевска, оказалась весьма расторопной и уже в марте 1894 года открыла в будущем Новониколаевске — на тот момент поселке Александровском — магазин «Универсальный».

Открытие магазина стало настолько значимым событием, что местное купечество предложило считать дату открытия магазина датой основания Новониколаевска.

«Универсальный» — далеко не единственное достижение в бизнесе семьи Жернаковых. Так отец Владимира Жернакова, Ипполит Александрович, в 1885 году основал в Колывани крупный свечной и мыловаренный заводы. В дальнейшем товарищество «И.А. Жернаков с сыновьями» имело сотню магазинов по всей Сибири, где, по воспоминаниям современников, можно было купить все, начиная от хомутов и механических сенокосилок до мяса и даже тропических фруктов.

Но Владимира Жернакова, наследника богатой купеческой фамилии, влекла карьера не торговца, а чиновника. Он окончил юридический факультет Петербургского университета, знал несколько языков. В июне 1905 года Жернаков дебютировал на закрытых выборах кандидатов уполномоченных. Победить начинающему политику не удалось, его имя оказалось на почетном третьем месте (74 голоса «за», 17 — «против»). Следующие годы Жернаков сосредоточился не на развитии семейного бизнеса, а на проекте строительства железной дороги от Новониколаевска до Семипалатинска.

В начале ХХ века рейтинги и прочие списки, в составлении которых сейчас упражняются аналитики, существовали разве что в виде устных предположений городских жителей. Поэтому сделать точный вывод о месте семьи Жернаковых в новониколаевском списке Forbes, если бы таковой существовал, не представляется возможным. Известно, что на тот момент недвижимость В. Жернакова оценивалась в 4 тыс. руб., капитал торгового дома (торговля обувью) — 50 тыс. руб. Это позволило ему пройти имущественный ценз и принять участие в выборах городского головы в 1909 году. Он победил.

С первых дней Жернакову пришлось заняться ликвидацией последствий огромного городского пожара, который случился спустя несколько дней после избрания. Выгорела вся центральная часть города, без крова осталось несколько тысяч жителей. Пришлось заниматься организацией помощи пострадавшим, ходатайствовать перед центральными властями о временном снижении или снятии арендной платы с жителей. Градоначальник сумел получить беспроцентную ссуду у императорского двора на строительство капитальных школ и торгового корпуса. Деньги были потрачены с умом — в Новониколаевске в короткие сроки было построено 12 капитальных школ.

По обеспеченности средним образованием город стал лидером Российской Империи. В рамках этой же программы было построено здание торгового корпуса, где сейчас находится краеведческий музей.

К концу 1913 года В.И. Жернаков был учредителем и владельцем торгового дома «В.И. Жернаков и К» с общим капиталом 50 тыс. руб., но заняться вплотную делами он смог только после своей отставки в 1914 году.

Бизнес-интересы Жернакова были достаточно разнообразными, начиная от торговли крупами и мукой до финансов. В 1915–1916 гг. он был директором Новониколаевского крупчато-мукомольного товарищества, тогда же возглавил Новониколаевское отделение Сибирского торгового банка. В начале ХХ века главным игроком на финансовом рынке являлся Государственный банк России. Были и частные банки, но до революции среди них не было ни одного местного акционерного банка. Сибирский торговый банк, Новониколаевское отделение которого возглавил Жернаков, был создан группой столичных, уральских и сибирских предпринимателей.

В 1916 году Жернаков начал новый бизнес, учредив «Сибирское табачное товарищество». Первая мировая война привела в России, как и во многих европейских странах, к папиросному буму, табак стал обязательной частью солдатского и офицерского пайка. Табачный рынок России был уже практически поделен, более половины рынка держало «Санкт-Петербургское торгово-экспортное акционерное общество». Мелкие кустарные мастерские, которые специализировались на производстве папирос, к концу ХIХ века уже практически перестали существовать, уступив место крупным фабрикам. Поэтому создание собственного табачного предприятия требовало немалых денег.

Революция сначала не помешала развитию карьеры Жернакова — его компетенции как управленца были востребованы новым правительством. Жернаков работал в Госбанке, на Новониколаевской товарной бирже, в Сибрыбтресте. Но заслуги перед советской властью не помогли Жернакову избежать репрессий. В 1931 году он был арестован по стандартному обвинению — «в контрреволюционной вредительской деятельности». Приговор по тогдашним меркам был мягкий — пять лет лагерей, через год срок был сокращен до трех лет. Дальнейшие сведения о судьбе Жернакова утеряны. Скорее всего, тюремного заключения он не пережил. Первый глава города был реабилитирован лишь в октябре 1991 года.

2.Парикмахерская «Стиль», расположенная в селе Майское, легко находится. Осенью исполнится два года с тех пор, как Ольга Кабачевская, воспользовавшись средствами социального контракта, открыла свое дело – парикмахерскую, и теперь является самозанятой. «Я работала продавцом и параллельно подрабатывала стрижкой людей. Это занятие всегда приносило мне удовольствие, и у меня есть соответствующее образование. Когда я узнала о возможности получения господдержки в виде социального контракта для открытия собственного дела, долго сомневалась. Но благодаря поддержке мужа, который вселил в меня уверенность, я преодолела свои колебания. И у меня все получилось», – делится Ольга Кабачевская. Муж Ольги помог создать специальное рабочее пространство. В парикмахерской «Стиль» предлагаются не только стрижки, но и услуги по окрашиванию, биозавивке, праздничным прическам и кератину. У Ольги уже есть постоянные клиенты не только из Майского, но и из соседних населенных пунктов, таких как Мохнатый Лог, Чернаков и даже из района Черновка.

В селе Майское есть так же косметологический кабинет, где трудится профессионал своего дела — Елена Мадалиева. Три года назад Елена открыла свой косметологический кабинет в домашних условиях, оформив статус самозанятой. В этом начинании ей активно помогала семья: муж преобразовал холодную веранду в уютное помещение и сделал качественный современный ремонт. Елена давно мечтала о карьере косметолога. Обладая медицинским образованием фельдшера и почти 15-летним опытом работы в медицине, она прошла специализированное обучение в Новосибирске. В её арсенале широкий спектр услуг: мезотерапия, аппаратная косметология, пилинг, чистка лица, массажи, обёртывания, депиляция, пирсинг и многое другое. У Елены уже есть постоянные клиенты, многие из которых приезжают из соседних сёл и даже из города. Цены на её услуги заметно ниже, чем в райцентре или городе. Елена отмечает, что все стремятся быть красивыми, поэтому к ней обращаются не только женщины, но и мужчины.

В 2006 году в посёлке Краснозёрское Ирина Дергилёва решила открыть собственное дело. Изначально она трудилась по найму, однако вскоре это занятие ей надоело, и она решила воспользоваться своим опытом в качестве парикмахера. Ирина зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, арендовала помещение и приобрела необходимое оборудование. Ее муж, Юрий Дергилёв, оказывал ей поддержку и помощь в работе, как и ее друзья, которые помогали с ремонтом старого помещения, включая работы по отоплению. Сначала к ней приходило немного клиентов, но Ирина принимала меры по расширению ассортимента услуг и разнообразию парфюмерии. В результате количество клиентов и доходы стали расти. На сегодняшний день Ирина продолжает свою деятельность, и многие её клиенты остаются с ней на протяжении уже двадцати лет. Она уверена, что при наличии желания и амбиций не стоит работать на кого-то, а лучше взять дело в свои руки и прилагать усилия, ведь успех обязательно придет.

Заключение:

Проследив путь предпринимателей разного времени, я сделала вывод, что в любое время есть сложности и подводные камни. Где-то бывает сложно удержаться в рейтинге, создавать новые возможности в нестабильном времени. Во все времена потребности людей меняются в геометрической прогрессии, и бизнесмены должны иметь стойкость и силу, чтобы их дело продолжало процветать. Стать предпринимателем сложно, для этого нужно иметь хороший стратегический ум, умение подстраиваться под новые потребительские желания покупателей, покупать новое, современное оборудование для того, чтобы держаться в рейтинге и не упасть, кроме того, так же необходимо быстрое мышление, всё это — качества, которые нужно развивать и уметь их правильно применять. Эти умения и качества всегда нужны предпринимателю как в прошлом веке, так и в настоящем времени. Ошибки и достижения предпринимателей в прошлом остаются актуальными по сей день уже для новых предпринимателей, которые учатся на них и добиваются своего.

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