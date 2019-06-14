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В Красноярске будет создана Сибирская электронная таможня

К 2021 году в СЭТ планируется сосредоточить весь электронный декларационный массив Сибирского таможенного управления.
  • 14/06/2019, 11:05
В Красноярске будет создана Сибирская электронная таможня

Сибирская электронная таможня (СЭТ) будет создана 15 августа 2019 года. Располагаться новый таможенный орган будет в городе Красноярске, где на данный момент уже функционирует Красноярская таможня в качестве таможни фактического контроля, сообщили в пресс-службе СТУ.

Таможенное декларирование СЭТ начнет осуществлять с 17 сентября – c момента создания Сибирского таможенного поста (Центра электронного декларирования) в структуре СЭТ. К 2021 году в СЭТ планируется сосредоточить весь электронный декларационный массив Сибирского таможенного управления.

При этом в Сибири продолжат совершать таможенные операции в таможнях и на таможенных постах фактического контроля, преимущественно, по открытию и завершению процедуры таможенного транзита, контролю за деятельностью мест временного хранения, проведению фактического контроля товаров и транспортных средств.

— Полный переход на цифровые технологии требует совершенствования имеющейся структуры таможенных органов. Создание электронной таможни у нас в Сибири станет очередным шагом к оптимизации таможенного администрирования. Сегодня в России уже успешно функционируют электронные таможни: в Приволжье, на Северном Кавказе, Урале и в Москве, — пояснил начальник СТУ Константин Козлов.

В настоящее время в СТУ две трети электронных деклараций на товары регистрируется автоматически без участия должностных лиц таможенных органов. Автовыпуск проходят более четверти всех деклараций, поданных добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности. Среднее время, требуемое информационной системе для автоматической регистрации декларации, составляет не более 1 минуты, а для автовыпуска товаров требуется не более 5 минут.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ

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