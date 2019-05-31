В НГТУ НЭТИ разработают энергоустановку для электромобиля по концепции спорткара Marussia

Соглашение о создании электромобиля между университетом и новосибирским конструкторским бюро «Спектр» было подписано 27 мая перед крыльцом первого корпуса НГТУ НЭТИ, на капоте одного из восстановленных автомобилей Marussia. Соглашения подписали ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев и владелец КБ «Спектр» Андрей Братеньков, сообщили в пресс-службе университета.

— Задача инженеров и научного сообщества НГТУ НЭТИ — продемонстрировать компетенции по созданию отечественных электромобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств. В перспективе НГТУ НЭТИ будет разрабатывать энергетическую установку для создания прототипа электромобиля на базе спорткара, — отметил помощник проректора по научной работе, кандидат технических наук Александр Штанг.

Владелец автомобилей, руководитель компании VIP-Service Александр Сердцев сообщил, что данная работа проводится вне рамок возрождения бренда Marussia. С НГТУ НЭТИ была достигнута договоренность о создании на базе каркасов автомобилей Marussia усовершенствованной версии электромобиля.

Техническую поддержку будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием, тюнингом автомобилей в сегменте «Премиум». С 2011 по 2014 год была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ