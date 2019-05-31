 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В НГТУ НЭТИ разработают энергоустановку для электромобиля по концепции спорткара Marussia

На создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления.
  • 31/05/2019, 16:32
В НГТУ НЭТИ разработают энергоустановку для электромобиля по концепции спорткара Marussia

Соглашение о создании электромобиля между университетом и новосибирским конструкторским бюро «Спектр» было подписано 27 мая перед крыльцом первого корпуса НГТУ НЭТИ, на капоте одного из восстановленных автомобилей Marussia. Соглашения подписали ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев и владелец КБ «Спектр» Андрей Братеньков, сообщили в пресс-службе университета.

—  Задача инженеров и научного сообщества НГТУ НЭТИ — продемонстрировать компетенции по созданию отечественных электромобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств. В перспективе НГТУ НЭТИ будет разрабатывать энергетическую установку для создания прототипа электромобиля на базе спорткара, — отметил помощник проректора по научной работе, кандидат технических наук Александр Штанг.

Владелец автомобилей, руководитель компании VIP-Service Александр Сердцев сообщил, что данная работа проводится вне рамок возрождения бренда Marussia. С НГТУ НЭТИ была достигнута договоренность о создании на базе каркасов автомобилей Marussia усовершенствованной версии электромобиля.

Техническую поддержку будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием, тюнингом автомобилей в сегменте «Премиум». С 2011 по 2014 год была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

Популярное с сайта

Налоговики региона взыскали за нарушение валютного законодательства более 2 млн рублей

Налоговики региона взыскали за нарушение валютного законодательства более 2 млн рублей

31/05/2019, 11:55
В первом полугодии по итогам 25 проверок установлено 54 нарушения.

Эксперты HeadHunter рассказали о том, как найти работу быстрее

31/05/2019, 11:44
В Новосибирске сегодня на одно предложение претендуют примерно шесть соискателей.
Почти на 13% вырос рынок новых автомобилей в Новосибирской области

Почти на 13% вырос рынок новых автомобилей в Новосибирской области

31/05/2019, 10:52
Но в Сибири впереди всех Красноярский край — с показателем роста 23,5%.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Проект порядка предоставления субсидий УК промпарков получил положительное заключение об ОРВ

31/05/2019, 16:11

Генеральным директором «Новосибирскавтодора» назначен Юрий Бондаренко

31/05/2019, 15:12

Татарский «Унистрой» заинтересовался Новосибирском

31/05/2019, 15:00

Объявлен очередной тендер на работы по подготовке строительной площадки четвертого моста в Новосибирске

31/05/2019, 14:58

«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

31/05/2019, 12:35

Налоговики региона взыскали за нарушение валютного законодательства более 2 млн рублей

31/05/2019, 11:55

Эксперты HeadHunter рассказали о том, как найти работу быстрее

31/05/2019, 11:44

Почти на 13% вырос рынок новых автомобилей в Новосибирской области

31/05/2019, 10:52

Эксперты составили топ-10 российских авиакомпаний с самым вкусным бортовым питанием

30/05/2019, 19:42

«Единая Россия» определит преемника Караськова в заксобрании в начале июня

30/05/2019, 16:41

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска