В Новосибирске медицинским работникам готовы платить 33 тысячи рублей

По России интерес к линейным позициями в медицине со стороны соискателей снизился на 15% по итогам II квартала 2020, а затем в III квартале увеличился на +52%. Из-за высокого психологического давления и опасений, связанных с новым неисследованным вирусом, люди не хотели работать в больницах в весенние месяцы. Медсестрами и медбратьями в последние три месяца захотели работать на 65% больше кандидатов, чем в апреле-июне, санитарами — на 38% больше. К таким выводам пришли аналитики Авито Работа. Отмечается, что в Новосибирске количество запросов контактов работодателей в сфере медицины выросло за квартал на 123%.

На волне разговоров о второй волне коронавируса работодатели предусмотрительно стали заранее готовиться к новым пикам нагрузки. По России в III квартале количество вакансий выросло на 46% по сравнению со вторым, в Новосибирске не изменилось.

Медсестер по итогам последнего квартала стали в России искать на 39% чаще, санитаров — на 22%. Именно такие вакансии — самые массовые в медицинской сфере.

Медианная зарплата линейных сотрудников в сфере медицины по России составила 35 тысяч рублей в месяц, причем на протяжении года она практически не изменялась. Санитары в среднем получают несколько больше, 39 тысяч рублей, причем за квартал этот показатель вырос на 11%. Медсестрам предлагают работодатели 30 тысяч рублей.

В рейтинге зарплат в сфере медицины лидирует Москва с показателем 50 тысяч рублей в месяц. 40 тысяч рублей в месяц составил медианный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Перми, Ульяновске. На третьем месте по размеру заработков Екатеринбург — 35 тысяч рублей, в столице Урала отмечен самый большой рост зарплат за квартал. В Новосибирске медицинским работникам готовы платить 33 000 рублей. А вот в ряде регионов зарплаты в медицинских вакансиях существенно снизились по сравнению с II кварталом 2020 года, в частности, на 41% в Саратове и на 29% в Тольятти.

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