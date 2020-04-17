В Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска, с 18 по 21 апреля ожидается дневная температура до +20°С и выше, что может способствовать возникновению лесных пожаров, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Отмечается, что осложнение пожарной обстановки возможно из-за возгорания (пала) сухой травы, сжигания мусора, а также возможного возникновения пожаров в лесопарковых территориях.
— Загорания происходят, как правило, на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам, жилым домам, местам скопления мусора и участкам, на которых своевременно не скошена трава. Огонь от костра очень быстро может перекинуться на рядом расположенные строения и припаркованные автомобили. Этому особенно способствуют ветер, сухая и теплая погода. Причиной загорания (ландшафтного пожара) может стать и брошенная тлеющая сигарета, — напомнили в мэрии.
Чтобы не произошло пожара, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности:
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении пожара за помощью необходимо обращаться по телефонам 112 и 01 (с мобильного – 101).
Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos
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