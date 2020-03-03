В Новосибирске презентовали штемпель с рисунком кошачьей лапки

Сегодня в Новосибирске презентовали почтовый штемпель с рисунком подушечки кошачьей лапы, сообщили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегиона Сибирь АО «Почта России». Его выпустили лишь для шести российских городов и действовать он будет только один день – сегодня, 3 марта.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения «Почты России», в продолжение серии «Фауна России» были выпущены марки с кошками. На них изображены породы, выведенные в России: невская маскарадная, уральский рекс, курильский бобтейл и донской сфинкс. В Новосибирскую область поступило 4000 таких марок.

Отмечается, что у всех любителей кошачьих есть возможность сегодня поставить оттиск этого «кошачьего» штемпеля. В пресс-службе отделения отмечают, что предложение заинтересовало филателистов и посткроссеров.

Фото предоставлены отделом по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегиона Сибирь АО «Почта России»