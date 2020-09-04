В Новосибирской области на следующей неделе стартует прививочная кампания против гриппа

Первая партия вакцины от гриппа уже поступила в регион, ставить прививки начнут с 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Андрея Лиханова, в этом году от гриппа предстоит привить почти 1,7 млн человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году и 60% от всего населения региона. Граждане могут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.

— Вакцина для взрослого населения уже поступила в регион в четверг. Это первый транш на 65% от потребности. Прививочная кампания для взрослых стартует во вторник, 8 сентября. В ближайшие дни ожидается поступление вакцины для детей, — пояснил заместитель министра.

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева отметила, что в этом году каждому жителю Новосибирской области особенно важно сделать прививку против гриппа.

— В этом году две таких сложных инфекции как COVID и грипп существуют примерно в один и тот же сезон. И возможно наложение одной инфекции на другую. Как они будут совместно протекать, никто пока не понимает. Но учитывая, что инфекция существенно подавляет иммунную систему, опасности для людей, которые могут переболеть, высокие. Поэтому хотелось бы, чтобы граждане уже сейчас воспользовались возможностью защитить себя и своих близких хотя бы от одной инфекции – от гриппа, — подчеркнула она.

Она также обратила внимание на то, что каждый год состав вакцины от гриппа актуализируется.

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