В Новосибирской области объем выплат по европротоколу вырос на 69%

В 2019 году страховые компании выплатили жителям Новосибирской области 3,4 млрд рублей по страховым случаям в ОСАГО. Это на 18% больше, чем в 2018 году. Примерно каждый пятый рубль из этой суммы получили автолюбители, которые оформили ДТП по европротоколу. В целом по стране доля европротокола в выплатах по ОСАГО ниже, сообщили в Сибирском ГУ ЦБ.

Отмечается, что в России выплаты по европротоколу выросли на 59%, в Новосибирской области динамика была более значительной – 69%. Темпы прироста связаны с увеличением лимита выплат по ДТП, оформленным без участия сотрудников полиции.

— С 1 октября 2019 года максимальная выплата по европротоколу увеличилась до 400 тыс. рублей. До этого такой лимит действовал только для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В других регионах выплата не могла быть выше 100 тыс. рублей, — говорят эксперты.

Они подчеркивают, что получить выплату по европротоколу до 400 тыс. рублей можно в том случае, если у водителей нет разногласий относительно обстоятельств ДТП. В дополнение к бумажному извещению о ДТП необходимо зафиксировать аварию с помощью мобильных приложений «ДТП. Европротокол» или «Помощник ОСАГО». Мобильные приложения позволяют сфотографировать место аварии и повреждения автомобилей, зафиксировать место и время ДТП. Эту информацию приложения автоматически отправляют в единую базу данных Российского союза автостраховщиков, который передает ее в страховые компании.

Темп роста объемов страховых взносов по ОСАГО в Новосибирской области был значительно ниже, чем выплаты – 6% против 18%. Жители Новосибирской области в 2019 году купили полисы ОСАГО на общую сумму 4,3 млрд рублей. В результате коэффициент выплат в этом сегменте страхования в регионе превысил 79%. В целом по стране он ниже – 66%. Такую долю от премий ОСАГО страховщики отдают в виде выплат по страховым случаям. Комбинированный коэффициент убыточности ОСАГО в Новосибирской области превысил в 2019 году 100%. Такая ситуация наблюдалась в 34 регионах России.

В целом в Сибирском федеральном округе объем выплат по европротоколу в 2019 году составил 2 млрд рублей, это 13% от общего объема страхового возмещения по ОСАГО. За год объем выплат по ОСАГО сибирякам вырос на 4% до 15 млрд рублей, объем премий увеличился на 2% до 22,1 млрд рублей. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО в Сибири снизилась с 5,2 тыс. до 5 тыс. рублей.

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