В Новосибирской области почти 11,5 тысяч случаев заражения COVID-19

По данным оперативного штаба, на утро 1 сентября в регионе зафиксировано 11 456 случаев COVID-19 (+52 за минувшие сутки), в том числе 684 ребенка. 10 166 пациентов выздоровели (+93 за сутки), говорится в оперативной сводке оперативного штаба.

— Скончались еще три пациента: мужчины, им было 58 лет и 79 лет, и женщина в возрасте 78 лет. Всего от коронавируса в регионе умер 361 человек. В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 5 пациентов, — уточнили в оперативном штабе.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Что касается взрослых пациентов, то в инфекционных стационарах Новосибирска находится 941 человек с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 419 пациентов.

В оперативном штабе отметили, что всего в Новосибирской области провели 420 344 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 318 жителей региона, 36 462 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 552 обращения, госпитализированы 20 человек.

Фото: с сайта оперативного штаба