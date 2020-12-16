В Новосибирской области предприниматель открыл подпольное предприятие по переработке нефти

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
— По версии следствия, с июня 2017 года по январь 2020 года мужчина арендовал расположенное на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района предприятие по переработке нефти. Без получения обязательной в таких случаях лицензии он использовал производственные мощности предприятия и реализовывал полученную продукцию через ряд подставных фирм, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате незаконной деятельности обвиняемый извлек доход свыше 128 млн рублей.
В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото СУ СКР по Новосибирской области
Популярное с сайта
Комментировать