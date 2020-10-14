В Новосибирской области проверили гостиницы на соблюдение правил профилактики коронавируса

С начала пандемии – в период с мая по сентябрь региональное минэкономразвития проверило соблюдение санитарно-эпидемических мер по коронавирусу во всех отелях, гостиницах и хостелах региона – это более 200 учреждений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что в настоящее время контрольные мероприятия усилены.

– В настоящее время многие гостиницы, которые прекращали свою деятельность в период ограничений, возобновили работу и готовятся принять или уже принимают гостей, поэтому министерство вновь инициировало проверки и будет проводить их в регулярном режиме. Мы оцениваем, готов ли на сегодняшний день гостиничный бизнес обеспечить безопасность своим постояльцам в условиях противодействия коронавирусу, – отметила начальник отдела развития внутреннего и въездного туризма управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Елена Крыжановская.

Она подчеркнула, что особое внимание в ходе проверок уделялось и будет уделяться хостелам – по некоторым из них ранее были нарекания. Елена Крыжановская рассказала, что в ходе контрольного мероприятия были произведены проверки соблюдения масочного режима, проведения термометрии у гостей и сотрудников при входе и выходе, наличие перчаток, защитных экранов у сотрудников, антисептиков и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, применение при уборке помещений соответствующих препаратов против коронавирусной инфекции.

Как прокомментировала ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Роспотребнадзора Елена Сивак, на проверенных объектах нарушений не выявлено. Специалист отметила, что несоблюдение санитарных мер грозит штрафами для юридических лиц до 200 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com, автор- KlausHausmann