В Новосибирской области увеличивается втрое минимальное пособие по безработице

В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается нормативная база по дополнительным мерам государственной поддержки безработных граждан в период борьбы с коронавирусом, сообщили в региональном минтруда и соцразвития. В частности, планируется увеличение минимального размера пособия для всех безработных россиян, а не только для тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса. Размер минимальной выплаты тем, кого признали безработным, в Новосибирской области увеличится до 5400 рублей. Пособие увеличивается втрое с 1 мая текущего года, то есть задним числом.

Отмечается, что доплату в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка в семье распространят также на тех, кто потерял работу до 1 марта, то есть на всех зарегистрированных безработных.

На три месяца продлят выплату пособий по безработице потерявшим работу после 1 марта. Получать выплату можно будет до 1 октября.

— Антикризисные выплаты распространятся на сегмент малого бизнеса. Максимальное пособие по безработице в течение 3 месяцев будут получать индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность после 1 марта – в Новосибирской области это 14556 рублей в месяц, — уточнили в пресс-службе.

В Трудовом кодексе закрепят определения удаленной и комбинированной занятости. Для переобучения оставшихся безработных граждан с 15 июня запланирован старт программы переобучения на базе профильных мастерских, оборудованных по международным стандартам. Граждане, зарегистрированные на портале «Работа в России», смогут самостоятельно выбрать программу и мастерскую для переобучения в личном кабинете.

Фото: скриншот с сайта trudvsem.ru