В Новосибирской области выявлен еще один случай заражения COVID-19

В Новосибирской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом. Общее число зараженных выросло до девяти, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 30 марта.

Как сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, пациент отказался от госпитализации в инфекционную больницу. Управление Роспотребнадзора было вынуждено обратиться в суд для принудительного помещения мужчины в стационар.

— Мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7. Находился дома на самоизоляции с женой, с которой они вместе вернулись из Германии. Клинически здоров, проявлений ОРВИ с момента прилета у него не было. У пациента взяли пробы на коронавирус. Результат скринингового исследования – положительный. Для подтверждения диагноза материал направили в лабораторию научного центр «Вектор», получен окончательный результат – «коронавирусная инфекция». Мужчине предложили госпитализацию в инфекционную больницу, от которой он письменно отказался, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по действующему законодательству госпитализация пациента без его согласия возможна только через суд. Управление Роспотребнадзора подало соответствующий иск, суд его уже рассмотрел. Для пассажиров рейса 5884 период самоизоляции закончился 28 марта. Всего в самолете было 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они находились под медицинским наблюдением, были обследованы на коронавирус. Все, кроме этого пациента, здоровы. Отсутствие коронавирусной инфекции подтверждено лабораторно.

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев в 71 субъекте Российской Федерации.

Фото: pixabay.com, автор- enriquelopezgarre