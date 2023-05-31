В Омске в круглосуточный магазин ночью пришел голый трехлетний малыш

В Омске сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах, по которым трехлетний мальчик оказался ночью в одном из магазинов города, причем абсолютно голым, сообщили в пресс-службе МВД России по Омской области.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая. Около часа ночи в полицию позвонил охранник супермаркета и сообщил о том, что в магазин пришел абсолютно голый маленький мальчик. Он отметил, что ребенок ничего о себе рассказать не смог. Его завернули в одежду и вызвали сотрудников экстренных служб. «Скорая помощь» забрала мальчика в соцучреждение.

После очевидцы и сотрудники магазина вызвали сотрудников полиции и сообщили о случившемся в чате микрорайона. Вскоре выяснилось, что в семье мальчика есть еще двое детей, а семья никогда не состояла на учете.

— В отношении матери сотрудниками полиции составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, также женщина поставлена на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что трехлетний мальчик, оставшись без присмотра, нечаянно убил младшего брата.