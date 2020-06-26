В регионе количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло в 1,5 раза

К 1 июня 2020 года жители региона открыли 48 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По этому показателю Новосибирская область занимает 13-е место в рейтинге российских регионов. По сравнению с началом года число ИСС возросло почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что начать инвестировать через ИИС можно даже с небольшой суммы. Чтобы открыть такой счет, человеку необходимо обратиться к брокеру либо к доверительному управляющему.

— Главное преимущество индивидуального инвестиционного счета – возможность получить налоговые льготы. Они бывают двух видов – на взносы за год и на доход в течение 3 лет. Выбрать можно только один из двух вариантов. В первом случае инвестору возвращается НДФЛ в размере 13% от внесенной на ИИС суммы, но не более 52 тыс. рублей. Во втором – весь доход от операций с ценными бумагами по ИИС за 3 года будет освобожден от НДФЛ, отметил начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

Он подчеркнул, что потенциальному инвестору нужно помнить, что деньги на ИИС не застрахованы государством. Налоговые льготы работают только в том случае, если ИИС открыты не менее трех лет. Максимальная сумма, которую можно положить на ИИС – 1 млн рублей в год.

В целом по Сибирскому федеральному округу на 1 июня 2020 года открыто 289 тыс. ИИС. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 40 %.

Подробнее узнать об индивидуальном инвестиционном счете можно на сайте «Финансовая культура».

Фото: баз- pixabay.com, автор- Tumisu, фото эксперта предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России