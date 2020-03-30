В регионе отменено 19 электричек

— Сегодня ОАО «Экспресс-пригород» работает в режиме выходного дня. Отменено 19 рейсов, которые не оказывают влияние на подвоз пассажиров к началу рабочего дня и по его окончанию. Сегодня получаем оперативную информацию о пассажиропотоке от контролеров-ревизоров, — сообщил на брифинге замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Только по двум электропоездам отмечается стопроцентная населенность (то есть заняты все сидячие места). Речь идет о движении на участке Новосибирск-Западный – Правая Обь. По остальным направлениям поезда заполнены в пределах 60%.

— По наиболее загруженным направлениям внутри городской черты мы скорректируем ситуацию. Либо добавим новые поезда, либо вагоны в действующие составы, — уточнил Невежин.

В метро Новосибирска, которое также работает по выходному графику, сегодня утром наблюдался ажиотажный наплыв пассажиров. В минтрансе региона заявили, что после анализа ситуации частотность поездов в часы пик может быть увеличена.

Фото: pixabay.com, автор- dmvl