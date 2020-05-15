В регионе подано более семи тысяч заявлений на получение субсидий от организаций и ИП

По данным на 13 мая, в налоговых органах Новосибирской области на рассмотрении находится 7317 заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей на получение субсидий, 65% из них поданы в электронном виде, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

УФНС России по Новосибирской области напомнили, что заявление за апрель 2020 года направляется с 1 мая до 1 июня; за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля. Рассмотрение производится в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

Для получения субсидии нужно соответствовать следующим условиям:

заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020;

отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет недоимки по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам); при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года, или снижено не более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 года.

Количество работников организации (индивидуального предпринимателя) определяется на основании данных отчетности СЗВ-М, представленной в территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Поэтому необходимо до 15 мая и до 15 июня сдать в ПФР отчетность СЗВ-М за апрель и май 2020 года.

Подробную информацию об условиях получения субсидии, ее размерах и механизме предоставления можно получить на сайте ФНС России в разделе «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Здесь же можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии. Ход рассмотрения поданного заявления можно проверить в этом разделе, в личном кабинете налогоплательщика (ЮЛ или ИП) или уточнить по номеру Единого контакт-центра налоговой службы 8-800-222-22-22.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области