В России на три года продлят действие истекающих водительских прав

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в России.

— Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически, уточняется в официальном телеграм-канале Кабмина.

Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.