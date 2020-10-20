В сентябре в Новосибирской области выдано 4,2 тысячи ипотек

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выдачи ипотечных кредитов установили новый исторический рекорд в сентябре. Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года – тогда банки выдали 146 тысяч ипотечных кредитов. В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тысяч кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%, сообщили в пресс-службе бюро.

Отмечается, что в III кв. 2020 года было выдано 455 тыс. ипотечных кредитов, что на 52% превышает показатель III кв. 2019 года. За январь – сентябрь 2020 года банки выдали чуть более 1 миллиона кредитов, что на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в годовом выражении (сентябрь 2020 года против сентября 2019 года) был в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+92%), Москве (+82%), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (во всех + 80%). Наименьший рост – в Санкт-Петербурге (+52%), Новосибирской области (+51%), Омской и Оренбургской областях (+50%) и Удмуртской Республике (+48%).

В Новосибирской области в сентябре 202 года выдано 4,2 тысячи ипотек. Это на 18% больше, чем в августе текущего года и на 51% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

— Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, а также программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября, о ее продлении на тот момент еще не было известно. Заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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