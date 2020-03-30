В Сибири более чем 80 предприятий и восемь организаций науки включены в реестр организаций ОПК

В Новосибирске состоялось совместное совещание полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителя председателя Правительства России, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрия Борисова. Обсуждение прошло при участии глав субъектов Федерации округа, членов совета при полномочном представителе, руководителей Минпромторга РФ, государственных корпораций, сообщили в Сибирском ОИЦ. Отмечается, что на нем рассматривались вопросы использования потенциала промышленных предприятий Сибири при реализации национальных проектов, а также направления взаимодействия оборонно-промышленного комплекса с регионами в целях диверсификации предприятий ОПК.

— На всех уровнях неоднократно говорилось о том, что национальные проекты – это шанс для российской промышленности. При участии в нацпроектах необходимо обеспечить доминирование отечественного производителя на внутреннем рынке. Таким образом, из 6,2 триллиона рублей, предусмотренных в нацпроектах на закупку техники и оборудования, порядка 3,2 триллиона рублей должны быть обеспечены российскими производителями, в том числе 1,4 триллиона предприятиями ОПК, — отметил заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что Правительством РФ в настоящее время проводится системная работа по обеспечению доминирования отечественного производителя на внутреннем рынке – в частности, через введение инструментов квотирования закупок в рамках нацпроектов и инвестпрограмм. Приняты все принципиальные решения, и соответствующий законопроект, разработанный Министерством промышленности и торговли РФ, находится в финальной стадии доработки и согласования. «Мы расчищаем рынок исключительно для конкурентной и качественной российской продукции» – сказал вице-премьер, говоря о мерах поддержки отечественных производителей, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Говоря о потенциале предприятий ОПК, работающих в регионах округа, полпред главы государства отметил: Президентом Российской Федерации поставлена задача – обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса производством гражданской продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках. При этом процессы диверсификации должны быть сопряжены с нацпроектами, проектами крупных национальных компаний, а также приоритетами научно-технологического развития государства.

По мнению полномочного представителя, исходя из структуры оборонно-промышленного комплекса Сибири, возможности наших предприятий могут быть использованы при реализации национальных проектов «Цифровая экономика», «Образование», «Здравоохранение» и ряда других.

Отмечается, что в Сибирском федеральном округе осуществляют деятельность более чем 80 предприятий, включённых в реестр организаций ОПК, в том числе 70 промышленных предприятий и 8 организаций науки, расположенных в семи субъектах Федерации округа. Это предприятия радиоэлектронной, авиастроительной и ракетно-космической отраслей, промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, а также атомной промышленности. Больше половины из них находятся под управлением Группы компаний «Ростех», остальные – в ведении Роскосмоса, Росатома, Министерства промышленности и торговли и Министерства науки и высшего образования России.

По данным статистики, в прошлом году объёмы гражданской продукции крупных и средних предприятий сохранились на уровне 2018 года, а её доля в общем объёме производства возросла на 2% и составила 29,4%.

В 2018 году возможности сибирских предприятий были систематизированы в «Базовом каталоге высокотехнологичной продукции гражданского назначения, производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Сибирском федеральном округе». В него была включена информация о 294 наименованиях продукции, выпускаемой 41 организацией СФО.

Фото: Сибирский ОИЦ