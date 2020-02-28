В Заельцовском районе появится лыжная база

Будущий спортивный объект займет 400 квадратных метров. Здание строят на улице Охотская, 77а, сообщили в пресс-службе МАУ «Стадион». Отмечается, что подрядчик планирует построить лыжную базу к июню этого года. Получить разрешительные документы и ввести здание в эксплуатацию – к октябрю. Работы на объекте идут в соответствии с графиком.

— Это будет самая доступная лыжная база в городе. У нас задача не только ставить рекорды, но и привлекать людей. Мы возрождаем базы, чтобы новосибирцы могли в хороших условиях кататься на лыжах, — отметила вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Отмечается, что возле будущего объекта уже действует лыжная трасса. Её протяженность составляет три километра. Анна Терешкова уточнила, что вся территория будет переведена в категорию городских лесов. Это позволит защитить земельные участки от возможного вмешательства.

— Здесь очень удобное расположение: вокруг новая школа и детсад. Думаю, что с детьми у нас проблем не будет. Для жителей микрорайона откроем прокат лыж. В самом здании, например, оборудуем буфет, кабинет врача. Конечно, с подрядчиком заранее оговорили возможность принимать людей с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул директор центра зимних видов спорта Владимир Бочкарев.

По его словам, в здании откроют секции «Центра зимних видов спорта» для тренировок детей. Ожидается, что с запуском лыжной базы количество занимающихся ребят увеличится до 150 человек.

Фото предоставлено МАУ «Стадион»