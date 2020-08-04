В ЖК «Акация на Ватутина» открыты продажи дома №2: широкий выбор студий возле площади Маркса!

В доме №2 строящего жилого комплекса широкая ассортиментная линейка студий: от компактных 20,6 кв. м до просторных 37,02 кв. м. А также три вида однокомнатных квартир площадью 35,5 кв. м и 38,4 кв. м, есть и двухкомнатные квартиры функциональной планировки от 50,5 кв. м до 50,6 кв. м.

Квартиры-студии возле станции метро «Площадь Маркса» — привлекательны для инвестиционных вложений и являются отличным стартом квартирной карьеры.

— Несмотря на все кризисы, за последние 30 лет цена на недвижимость росла в 1,5 раза быстрее инфляции. А если учесть, что она приносит еще и арендный доход, то становится понятно, почему подавляющее большинство опрашиваемых ВЦИОМ граждан считает ее самым надежным способом вложения своих сбережений, — объясняет независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

ЖК «Акация на Ватутина» расположен на одной из центральных транспортных магистралей левого берега — улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В 5 минутах ходьбы (даже не нужно переходить дорогу) от жилого комплекса — остановка «Лыжная база», через которую проходят около 20 маршрутов общественного транспорта до площади Маркса. На автомобиле до метро можно доехать всего за 6 минут, а если двигаться в противоположную сторону, то уже через 3 минуты вы будете в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» — выезд на Бугринский мост, благодаря чему можно без пробок добраться на правый берег, в центр Новосибирска.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Яркие фасады жилого комплекса разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. Еще одно преимущество ЖК — 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с парковкой своих автомобилей.

Девелоперская компания «Акация» приглашает всех желающих посетить комфортный офис на строительной площадке ЖК «Акация на Ватутина», чтобы получить подробную консультацию о жилом комплексе и оценить масштаб строительства и местоположение объекта.

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Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

тел. +7 (383) 258-77-44

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

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