«Вековое наследие Новосибирска: история успеха Виктора Глотова»

Ермакова Валерия Юрьевна

Ученица 9 класса «К», 15 лет

Введение

Предпринимательство в России обладает долгой и сложной историей, начало которой уходит в далекое прошлое.

Понятие предпринимательства, в широком смысле, представляет собой самостоятельную деятельность людей, которые организуют производство или торговлю, то есть занимаются собственным делом с целью получения дохода.

На мой взгляд значительный вклад в развитие Новониколаевска (ныне Новосибирска) внесли торговые организации, включая товарищества и индивидуальных предпринимателей.

Изучая истоки становления успешного предпринимательства, человек получает шанс изучить важные моменты:

Возможность ознакомиться и изучить бизнес-решения, которые применимы и в наше время, поскольку некоторые основные принципы и методы, существующие в предпринимательстве, остаются неизменными на протяжении многих столетий.

Путем анализа истории успеха предпринимателя человек способен позаимствовать определенные черты характера бизнесменов и вдохновиться на работу.

В дореволюционное время слово «предприниматель» воспринималось как нечто чуждое, неправильное и негативное, поэтому эти люди имели множество сложностей и преград на пути к успеху, которые они смогли преодолеть благодаря своей настойчивости и упорству.

В своей работе я исследовала и проанализировала историю создания и развития одного дореволюционного предпринимателя — Виктора Михайловича Глотова. Виктор Михайлович основал завод «Труд», который функционирует уже больше века и в настоящее время является одним из крупнейших чугунно-литейных предприятий в Сибири.

Цель моего эссе заключается в изучении истории успеха дореволюционного предпринимателя, который добился успеха с нуля в новом городе, и чье предприятие работает больше века и славит наш город по сей день.

Задачи исследования:

1) Рассмотреть биографию предпринимателя, ознакомиться с его личностными качествами;

2) Провести анализ хозяйственной деятельности предпринимателя;

3) Изучить личные факторы его успеха;

4) Определить и проанализировать бизнес-решения дореволюционного времени актуальные на сегодняшний день.

Основная часть

Родился Виктор Михайлович в 1875 году и, в возрасте 24 лет, он женился на Августе Васильевне Тонышевой. Вместе с ней в начале XX века они переехали в Новониколаевск, который находился в Томской губернии, из-за проводимой государственной политики начала XX века, которая стимулировала переселение населения из европейской части в Сибирь.

В то время для поддержки переселенцев в таком непростом периоде государство предоставляло различные льготы, ссуды в размере ста рублей на открытие собственного дела, это был приличный капитал для того времени.

Говоря о личных качествах Виктора Михайловича, важно отметить, что он был смелым и решительным человеком, так как не каждый в то время решался открыть собственное дело в новом городе. Он отличался особой настойчивостью и терпеливостью.

Во время долгого и изнурительного пути в город Новониколаевск, преодолев личные трагедии по пути, Виктор Михайлович, не сдался, в один из дней он встретил Ивана Гордеева — образованного человека, работающего на заводе. Иван Яковлевич рассказал Глотову о своем горе: несколько дней назад в дороге умерла его жена. Но он, подобно Виктору Михайловичу, решил не сдаваться и идти к своей цели: открыть свой бизнес. Именно здесь будущий предприниматель нашел в нем родственную душу, которая вселяла в него надежду.

Сначала семья Глотовых поселилась в небольшом шатре у реки Каменка, а затем они построили землянку рядом с ним, на период зимы. После этого у Виктора Михайловича возникла идея построить навес на выходе из землянки. Так появилась небольшая мастерская, которая занималась ремонтом телег и упряжек. Дела в ней шли очень хорошо, так как в округе было мало конкурентов, а ближайшие заводы и мастерские находились в других городах, куда нужно было ехать довольно далеко.

В 1899 году, получив ссуду в 100 рублей, Виктор Глотов принял решение расшириться и создать товарищество, чтобы открыть завод. В состав товарищества входили как он сам, так и его друзья — Гордеев И. Я., Коваленков В. М. и Гардашников А.Б. Обязанности он определил для каждого — сам Виктор Михайлович занимался финансами и управлением предприятием, Гордеев И.Я. был управляющим и инженером, Коваленков — инженер-технолог, а Гардашников А.Б. — вкладчиком.

Завод был основан 14 ноября 1904 года, тогда же владельцы подали прошение о регистрации парового двигателя, что было необходимо для получения статуса завода. Завершение процесса регистрации и получение официального свидетельства состоялось 6 октября 1906 года, а владельцам завода было выдано купчая на землю в 1909 году.

Завод располагался в поселке Новониколаевский на улице Трактовой. Заводская контора находилась на Базарной площади в доме Дмитрия Унжина. Там же в магазине купца Михаила Луканина продавались изделия завода и принимались заказы.

Предприятие состояло из трех цехов: литейного, кузнечного и механического. Здание имело восемь станков и паровой двигатель мощностью 10 лошадиных сил.

Годовая производительность завода превышала 125 пудов чугунного литья общей стоимостью 30 тысяч рублей. Выпускались на заводе, запасные части для сельскохозяйственных машин, механизмов мельниц и маслодельных заводов. Еще на заводе осуществлялся прием заказов на чугунное и медное литье, а также на различные котельные работы, изготовление трансмиссий и других деталей.

На складе завода предлагался широкий ассортимент товаров, включая газовые и дымогарные трубы, болты, гайки, шайбы, принадлежности для клозетов, а также различные виды железа, такие как кровельное, котельное и др.

После Октябрьской революции 1917 года пролетарии пытались избавиться от Глотова В.М., посадив в телегу и надев мешок ему на голову, они попросту выкинули его за ворота. Для того времени это был привычный способ увольнения ненужных рабочих для революции. Однако, Виктор Михайлович был авторитетным и уважаемым человеком в городе, наверное, поэтому ему не угрожала смертельная опасность. Ему было предложено занять должность простого мастера, на что он согласился и продолжил работать. Он всегда помогал заводу в период нехватки квалифицированных рабочих, так как был владельцем со знанием работ во всех областях. Позднее его повысили, и в 1922 году он стал заведующим производством.

Что же позволило Виктору Глотову сохранить свое предприятие и продолжать работать несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию? На мой взгляд, основные причины его успеха заключаются в его личностных качествах. Лишь немногие решатся на открытие своего дела в неблагоприятное время, как это сделал Виктор Михайлович. Его предприятие смогло процветать благодаря его целеустремленности, инициативности, лидерству, упорству, сильной воле и трудолюбию. О нем много писали в газетах того времени.

Однако, необходимо отметить, что одного характера недостаточно для успеха в бизнесе. Для создания успешного предприятия необходимо было принятие верных решений: открытие завода в формате «Товарищество на вере», это позволило быстро и с легкостью привлечь вкладчиков и инвесторов, которые имели возможность получения дополнительного дохода, а также минимальные риски потери инвестиций и оперативного вывода денег. В 1910 году уже было 12 вкладчиков, включая людей из разных регионов. Понимание принципов товародвижения, благодаря этому Глотов смог выбрать оптимальное местоположение завода «Труд», которое было удобным из-за близости к дороге, ведущей в Бердск и дальше, а также его умение анализировать рынок. Перед открытием своего бизнеса предприниматель узнал необходимую информацию: число жителей населения, их потребности, предприятия и заведения города.

Завод «Труд» внес большой вклад в развитие региона. Расскажу про самые яркие достопримечательности Новосибирска для ознакомления:

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный», который давно уже признан одним из самых красивых мест в России. Особую атмосферу создают необычные фонарные столбы, собранные из фигурных литых элементов.

Стела на площади Трубникова. Когда-то здесь стоял деревянный верстовой столб, который обозначал конец города. Сегодня стела украшена цифрами 3338, которые обозначают расстояние по железной дороге от площади трех вокзалов в Москве до Новосибирска.

Станция Новосибирского метрополитена – «Речной вокзал. Перрон станции украшен яркими витражами на тему сибирских городов. ОАО «Завод Труд» -был одним из немногих, кто взялся за выполнение работы по ажурной плазменной резке металлических каркасов этих витражей.

Необычное здание торгового центра «Зелёные купола» на станции метро «Гагаринская». Металлоконструкция самих куполов –работа завода «Труд».

Первая в городе мечеть, расположенной на улице Красина, установлены сферы и полумесяцы, изготовленные на заводе «Труд».

Духовный символ г. Новосибирска – Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая. Установлены титановые кресты, также изготовленные на заводе.

Хочу отметить участие завода «Труд» в строительстве Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь, который был построен за рекордные 12 месяцев.

И, самое важное, что хочется выделить, это работа в годы Великой Отечественной войны. Завод стал первым, кто начал выпускать: камеры для реактивных снарядов и корпуса для мин. Одновременно с выпуском военной продукции вел капитальные ремонты танков, не прерывая горно-добывающую промышленность.

Заключение

Предпринимательство достаточно сложный процесс, требующий высокой концентрации и внимания. В этом бизнесе могут выстоять, лишь, настойчивые и целеустремленные люди, умеющие, преодолевая все преграды на своем пути двигаться к своей цели. Я считаю очень важным, изучение исторических и биографических данных предпринимательской деятельности, это как наша история – наш опыт. Информативные данные для молодых бизнесменов или тех, кто хотел бы открыть своё дело.

Виктор Михайлович Глотов, который смог достичь эффективности и успеха своего предприятия, благодаря анализу бизнес-процессов, оценке рисков, проведя исследование рынка и определив, какие продукты металлургического производства востребованы. Это позволило ему понять перечень продукции, которую ему необходимо производить на предприятии. Изучив экономику рынка, он определил наиболее благоприятное месторасположение своего предприятия, это позволило сократить расходы на транспортные перевозки и повысить эффективность производства.

Его успех не ограничивается только анализом рынка и определением оптимального месторасположения. Он обратил внимание на менталитет рабочих и наладил строгую дисциплину на производстве. Зная, как важно поддерживать высокий уровень производительности и качества работы, он создал атмосферу, которая способствовала повышению эффективности труда. Помимо этого, Виктор Михайлович обладал хорошими знаниями предпринимательского и налогового права того времени, и удачно использовал их в своем деле, что позволило ему оптимизировать налогообложение и управление компанией. И, наконец, его успех не был бы достигнут только благодаря его индивидуальным усилиям. Он также сумел найти партнеров, которые разделяли его ценности и стремления к успеху. Он делегировал каждому из них определенный круг полномочий и задач в управленческой деятельности, это позволило ему сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса.

Предпринимательство Глотова Виктора Михайловича может послужить хорошим примером для начинающих предпринимателей, которые стремятся достичь успеха в своей деятельности бизнесменов.

Его детище — завод «Труд», который он основал в дореволюционный период времени, функционирует в настоящее время. Переступив уже вековой порог и претерпев структуризацию и ренейминг, ныне наименование завода «Труд» — АО «Машзавод Труд» — он является ведущим предприятиям в России по выпуску гравитационного обогатительного оборудования. На счету завода представлено более 300 наименований изделий. Оборудование для горнодобывающих предприятий спроектированные и изготовленные на предприятии для добычи руд черных, цветных и редкоземельных металлов. Выделю, что предприятие приносило выгоду во все времена своего существования: в дореволюционную эпоху, в период индустриализации советского хозяйства, во времена Великих Отечественных войн и послевоенные периоды. Оно устояло и выдержало события времен перестройки и перехода на рыночные принципы хозяйствования современной России, что служит главным аргументом актуальности вышеперечисленных бизнес-решений, которые принимались Виктором Михайловичем.