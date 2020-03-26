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Вера предпринимателей в будущее упала до нуля

АО «Альфа-Банк» представил исследование «Пульс малого бизнеса», отражающее настроения предпринимателей во второй половине 2019 года.
  • 26/03/2020, 10:39
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Совокупный индекс остался на прежнем уровне – минус 33, что отражает преобладание негативных настроений (индекс может колебаться от 100 до минус 100). При этом восприятие текущей ситуации чуть улучшилось (до минус 13 в своем бизнесе и минус 69 в стране), но ожидания от будущего полугодия упали до уровня посткризисного 2015 года (до 0 в своем бизнесе и минус 48 в стране).

Хорошая новость в том, что названная предпринимателями полгода ранее угроза снижения покупательской способности населения пока не реализовалась. Восстановлению потребления способствовали ускорение бюджетных расходов (повышение зарплат в госсекторе) и эффект от длительного периода смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

Кроме того, улучшение результатов малого бизнеса связано с сезонным фактором (второй квартал традиционно сильнее первого). 26% компаний фиксируют рост числа клиентов, 23% — выручки и 18% — прибыли. 12% повысили зарплату своим сотрудникам. При этом рост малого бизнеса ощущался неравномерно, он сконцентрирован в небольшом числе отраслей:  строительстве (рост на 9 пунктов до минус 11), маркетинге и бизнес-услугах (на 8 п. до минус 6), производстве (на 6 п. до минус 9) и грузоперевозках (на 4 п. до минус 11).

Парадоксально, что несмотря на улучшение текущей ситуации, предприниматели практически потеряли веру в будущее благополучие: индекс ожиданий от своего бизнеса упал сразу на 7 пунктов до нуля, а индекс макроэкономических ожиданий остался на отметке минус 48. Это связано со структурными проблемами, такими как неблагоприятный инвестиционный климат, административные барьеры и значительная доля госсектора в экономике. Предприниматели не ощущают себя бенефициарами государственных инвестиций, которые затрагивают, главным образом, крупные нацпроекты.

Только каждый четвертый предприниматель считает свой бизнес успешным. Более трети позитивно настроенных респондентов понадобилось для этого результата более 5 лет. Половина из тех, кто еще не достиг успеха, готовы ждать не более 3 лет. Характерно, что критерием успеха около 40% предпринимателей считают выживание. Четверть предпринимателей намерены закрыть или продать бизнес, эта доля продолжает расти.

Проблемой малого бизнеса №1 является высокая налоговая нагрузка: более половины респондентов остро испытывают последствия от повышения НДС. Почти столько же – 48% предпринимателей – обеспокоены перспективами потребительского спроса, в том числе, на фоне мер ЦБ по охлаждению кредитования населения. На третьем месте – недостаток средств для развития (35%).

Самые пессимистичные ожидания наблюдаются в розничной торговле (индекс минус 5). Кроме уже названных проблем, отрасль обеспокоена обострением конкуренции за клиента с крупными компаниями, высокими арендными платежами, необходимостью перестраиваться под требования новых законов (ФЗ 54 об обязательном внедрении онлайн-касс в малом ритейле, чипирование/маркировка одежды). Для сохранения рентабельности 42% розничных компаний пересматривали модель продаж в течение последнего полугода.

В топ-10 проблем строительной отрасли также вошли бюрократия и коррупция в проверяющих органах (с ней сталкиваются 18% респондентов), ненадежность партнеров (15%) и дороговизна квалифицированных кадров (22%).

Компании, вовлеченные во внешнюю торговлю, испытали на себе влияние затяжных торговых войн между США и Китаем, ослабивших динамику российского экспорта, и замедления экономики Китая, которое особенно ощутимо на фоне растущей зависимости внешнеторгового оборота России от этой страны (с 8% в 2009 г до текущих 16%). Как показывает макроэкономическая статистика, ненефтяной экспорт снизился на 2% г/г в 1 полугодии 2019. И, несмотря на рост на 7% г\г из-за хорошего сельскохозяйственного урожая в 3 квартале, совокупная доля компания, связанных с экспортом, сокращается – согласно последней волне «Пульса малого бизнеса», она не превышает 8%.

На фоне торговых войн и нарастания тревожности в мировой экономике ориентация малого бизнеса на внутрироссийский спрос усиливается, что отражает смену модели развития: от глобализации к защите и развитию своего собственного локального рынка. Кроме того, это отражает исчерпание резервов роста: малый бизнес, который едва решает задачу выживания, не имеет достаточно ресурсов для выхода на внешние рынки. Доля компаний, связанных с импортом, также снизилась до 20%, из них 40% сократили объем зарубежных поставок.

Наименьший пессимизм отмечается в секторах маркетинга, бизнес-услуг (индекс ожиданий от своего бизнеса плюс 12) и IT (плюс 5). Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на данные услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы – все это позволяет направлениям IT, маркетинга и бизнес-услуг войти в число наиболее перспективных сегментов малого бизнеса. Причем представители именно этих отраслей (а также представители розничной торговли и связи) больше всего вкладываются в автоматизацию бизнес-процессов, что в перспективе может закрепить их сильное положение.

Первоочередными задачами во всех сферах малого бизнеса являются сохранение прибыльности и клиентской базы на фоне жесткой конкуренции, колебания покупательской способности и роста налоговой нагрузки. Бороться за клиентов предприниматели намерены, прежде всего, повышением качества сервиса (об этом сообщили 40% респондентов), расширением линейки товаров/услуг (38%) и повышением их качества (37%), гибким ценообразованием (оплата с отсрочкой платежа — 29%, снижение цен — 29%, запуск программ лояльности — 26%).

Малый бизнес рассчитывает на собственные силы: к росту прибыли могут привести внутренние изменения в компании (развитие/активная работа/повышение качества услуг), уверены 73% предпринимателей. Количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства, сократилось до 10%. Действующие программы поддержки не дали заметного результата, малый бизнес не верит риторике государства о снижении нагрузки на бизнес. 64% предпринимателей считают, что текущая политика государства в отношении малого предпринимательства негативно влияет на его прибыльность.

При этом, по мнению респондентов, развитию малого бизнеса могут помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.

В опросе участвовало 3351 клиентов банка — индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний с выручкой до 350 млн рублей в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, — розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.

Вопросы, задаваемые респондентам, охватывают следующие темы:

  • Бизнес-ожидания компании: оценка экономической ситуации в стране/ отрасли, покупательская способность, зависимость компании от импорта
  • Финансовое положение компании и планы на будущее: прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха
  • Продажи и количество клиентов: частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов
  • Экспорт и импорт: доля в обороте, планы по изменению доли, влияние санкций
  • Профиль бизнеса: город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании

На основе полученных ответов рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от −100 до 100. Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.

Индекс замеряется с 2015 года.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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