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Вклад «Копилка+» поможет увеличить накопления для будущих покупок

  • 27/06/2022, 17:39
Если вы откладываете деньги на покупку, которую планируете совершить через полгода-год, то отличным решением для вас станет вклад в Банке «Левобережный».

новости бизнесаВы сможете защитить от инфляции сбережения, накопленные на ремонт, отпуск, бытовую технику и любые другие цели.

Вклад «Копилка+» можно открыть на сумму всего от 5 тысяч рублей. Срок вклада на выбор клиента –180, 270 или 367 дней. Процентная ставка составляет 7,25%, 7,5% или 8% годовых соответственно. Таким образом, выгоднее всего размещать средства на год. Выплата процентов осуществляется каждые 90 дней и по истечении срока вклада. Их можно снимать со счета, но если вы их оставите, они будут увеличивать сумму вклада и на них тоже будут начислять проценты.

Другое преимущество вклада «Копилка+» – в том, что он является пополняемым. Это тоже дает возможность вкладчику увеличить свой доход. Дополнительные взносы принимаются в размере от 3000 рублей (кроме последних 90 дней вклада).

Еще одна особенность вклада – возможность досрочного расторжения по льготной ставке, что обезопасит вас от непредвиденных ситуаций, когда могут понадобиться деньги. Проценты при досрочном закрытии вклада выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств во вкладе: до 90 дней – по ставке 0,01% годовых, от 91 дня – 4,5% годовых.

Банк «Левобережный» (ПАО) является участником государственной системы обязательного страхования вкладов. Все его вклады застрахованы, поэтому клиенты могут быть спокойны за свои сбережения.

Открыть рублевые вклады можно в BL-online или любом офисе Банка «Левобережный». Единая справочная служба: 8-800-3333-555.

Напомним, что из-за изменений на валютном рынке вклады в иностранной валюте временно не доступны. Для открытых до 10 июня валютных вкладов условия остаются согласно действующему договору. По окончании срока вклада, если по условиям предусмотрена пролонгация, ставка с даты пролонгации составит 0,01% годовых.

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Фото: unsplash.com
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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : вклады Банк Левобережный


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