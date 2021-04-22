Вклад «Новые возможности» в Банке Акцепт!

Вклад предполагает заключение договора Накопительного или Инвестиционного страхования жизни.

За несколько лет вы сможете накопить крупную сумму. Дополнительным бонусом станет повышенный процент по депозиту и возможность получения налогового вычета.

Условия:

процентная ставка – до 6,5% годовых

сумма вклада – от 50 000 руб.

срок – 367 дней

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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