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Вклад «Новые возможности» в Банке Акцепт!

  • 22/04/2021, 10:12
Для тех, кто интересуется получением повышенной прибыли, Банк Акцепт предлагает вклад "Новые возможности" с повышенной ставкой до 6,5% годовых!

Вклад предполагает заключение договора Накопительного  или Инвестиционного страхования жизни.

За несколько  лет  вы   сможете накопить крупную сумму. Дополнительным бонусом станет повышенный процент по депозиту и возможность получения налогового вычета.

Условия:

  • процентная ставка – до 6,5% годовых
  • сумма вклада – от 50 000 руб.
  • срок – 367 дней

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы повышенная доходность вклады банки Банк Акцепт


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