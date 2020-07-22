ВТБ Лизинг рассказал об основных драйверах развития автолизинга

Об этом в ходе онлайн-форума «FinAuto – 2020» рассказал начальник управления развития бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

По итогам 2019 года доля автолизинга в общем объеме нового лизингового бизнеса в России составила 49%. При этом уровень проникновения лизинга в продажи автомобилей сегодня равняется примерно 10%. Несмотря на то, что в последние годы он динамично растет, потенциал сегмента далеко не исчерпан. Для сравнения, в США и странах Европы в отдельных категориях этот показатель доходит до 70%.

«К сожалению, доля юридических лиц, которые пользуются инструментами лизинга, катастрофически мала. По последним данным, в России более 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом на рынке всего 190 тысяч лизингополучателей. Получается, что лизингом пользуются не больше 3% от общего числа потенциальных клиентов отрасли. Все опросы, которые проводят эксперты, говорят о том, что совсем небольшая часть малых и микропредпринимателей знают о нем», — отметил Вячеслав Михайлов.

Среди драйверов рынка автолизинга можно выделить такие сегменты шеринговой экономики, как такси и каршеринг. Эти отрасли динамично развиваются, как следствие, у игроков возникает потребность в расширении парка, а также в его в обновлении. Уже традиционным стало сотрудничество в формате Private Label, когда не менее трех лизинговых компаний выступают операторами автомобильных брендов. Сейчас на российском рынке 12 марок имеют собственные лизинговые программы, еще 15 производителей работают в формате PL. Серьезную поддержку отрасли оказывают государственные программы льготного лизинга. Несмотря на то, что они направлены, в первую очередь, на отечественных автопроизводителей, конечную пользу от них получают и клиенты — за счет снижения стоимости автомобиля, и лизинговые компании – за счет увеличения спроса. «Государственной поддержки много, она транспарентна и развивается не только в рамках проектов Минпромторга, но и на уровне других федеральных министерств. Дополнительно работают региональные программы субсидирования», — добавил спикер.

Уже несколько лет глобальным трендом на рынке является цифровизация бизнес-процессов, которую еще больше подтолкнула пандемия. Все усилия компаний сводятся к тому, чтобы ускорить сделку и удешевить стоимость лизинга за счет оптимизации операционных издержек. При этом если еще 4-5 лет назад 100% клиентов выбирали машину в дилерском центре, то сейчас у некоторых производителей, например, у Renault и Volkswagen, есть онлайн-площадки продаж, и они пользуются спросом.

— Учитывая рост экономики шеринга, все более перспективным направлением представляется операционный лизинг, в основе которого лежит бизнес-модель «Автомобиль как услуга». Новым трендом в этом сегменте является подписка на автомобили, которая находится на стыке аренды и каршеринга. Это достаточно молодой формат, во всем мире он существует не более двух лет. Рынок продукта в России пока не сформирован, хотя уже запущены первые программы, в том числе и Jaguar Land Rover Mobility, разработанный с участием ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ (ПАО)). Очевидно, потребуется время, чтобы новый сервис завоевал популярность, — рассказал Вячеслав Михайлов.

Фото: пресс-служба банка