ВТБ Лизинг разработал личный кабинет операционного лизинга

После его запуска любой клиент, арендующий транспортные средства, сможет получать необходимую информацию и заказывать услуги в режиме онлайн, повышая эффективность управления автопарком. Автоматизация обслуживания позволит лизингодателю нарастить объем услуг без увеличения трудозатрат и численности штата специалистов.

Новый личный кабинет представляет собой удобное рабочее пространство для оперативного получения информации о договоре аренды, а также для заказа новых услуг. В нем есть все необходимое для эффективной работы:

информация о договорах аренды (договорная документация, транспортные средства, договоры страхования, штрафы за нарушение ПДД, отчет об арендуемом автопарке);

возможность заказа новых услуг;

возможность обмена сообщениями и файлами;

индивидуальные предложения и акции.

Настройки профиля клиента позволяют предоставить доступ в кабинет не только руководству компании и сотрудникам, ответственным за автопарк, но и тем, кто непосредственно пользуется автомобилем. В связи с этим общее число пользователей системы может превысить десятки тысяч человек, в то время как сам личный кабинет будет использоваться круглосуточно.

С 2019 года клиенты АО ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) могут воспользоваться личным кабинетом финансового лизинга, в котором содержатся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг). Там же представлена информация о внесенных платежах и указаны даты последующих, хранятся счета-фактуры, а также персональные спецпредложения и акции.

— ВТБ Лизинг активно движется в сторону концепции «безбумажной компании». Сегодня у нас большинство операций проходят в режиме онлайн, так же, как и внутренние бизнес-процессы. Мы постепенно переводим в электронный формат всю работу с документами. При этом важно, что у наших клиентов тоже есть возможность оперативно обращаться к ним, так же как и следить за состоянием своих договоров, и контролировать состояние автопарка. Мы стремимся удовлетворить потребность рынка в интерактивном формате онлайн-коммуникации, чтобы упростить взаимодействие для наших клиентов, и постоянно дорабатываем функционал сайта компании, — отметил операционный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич.

Фото: пресс-служба банка